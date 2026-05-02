Emilio az unokájáról: „Anyatirgis leszek!”

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 02. 19:10
Bangó Margit családja újabb taggal bővült: a kis Norbika lassan kéthetes lesz. Emilio büszke nagypapa, aki mindent megtesz majd azért, hogy a kis trónörökös őt szeresse a legjobban.
Bangó Margit ükunokája már most hatalmas szeretetnek és kényeztetésnek örvend. Gáspár Tina és Dani Norbert kisfia, a kis Norbika még csak kéthetes lesz, de Emilio már most tudja, hogy minden földi jóval elhalmozza majd.

Emilio már most kényezteti a kis Norbikát
Emilio és Tina nagyszülők lettek: kis Tina és Dani Norbert az esküvő után szülői örömök elé néztek (Fotó: László Szabolcs)

Emilióból előjött az anyatigris!

Jellinek Tina első házasságából született kis Tina, akit Emilio sajátjaként szeret, az esküvőn ő is könnyezett a többi rokonnal, és Tinike kisfiát is vér szerinti unokájaként imádja már most. Ahogy arról a Borsnak elsőként számoltak be a nagyszülők: Norbika április 21-én jött világra, míg a család apraja-nagyja – vagy harminc fő! – a szülőszoba előtt mulatott és ünnepelt. Nemcsak a nagymama, Tina, de bizony Emilio is a könnyeivel küzdött a kedves családi pillanatokban. A muzsikájával mindig örömet hozó Emilio már előre tudja, hogy agyonkényezteti majd a csöppséget, akivel a lehető legtöbb időt tölti majd.

Én olyan nagypapa leszek, mint egy anyatigris!

– fogalmazott nevetve a Borsnak, majd így folytatta: 

Az anyaság, apaság, nagypapaság feladatait mind vállalom, amiben csak lehet, kiveszem a részem!” – fogadta meg kapunknak nyilatkozva.

Emilio a lehető legtöbb időt a picivel tölti (Fotó: Instagram/Emilio)

Ezután felesége, Tina vette át a szót:

Emil már az elektromos kisautókat nézi neki. Mindennel el fogjuk halmozni az unokánkat

– nyugtázta a nagymama, aki nem is titkolta, jó adag zsebkendővel érkezett a kórházba Tini szülésére. Miután megpillanthatták a kisfiút, elérzékenyülve így mesélt a Borsnak a jövevényről:

Mese. Göndör haj, mint egy festmény. Álltunk, és ahányan voltunk, sírtunk, sírtunk és sírtunk. Nagyon formás, egy merő forma: húsos, de nem extra duci. A kis szája, mindene… És annyi haja van, hogy alig győzzük majd fésülni! Ő a mi pici áldásunk…

„A nagylagzit ki fogja énekelni a Mama!”

A legkisebb családtagot már Bangó Margit is láthatta felvételeken, s Tina elmondása szerint könnyekig hatódott az újdonsült ükmama.

Bangó Margit betegsége miatt nem lehetett ott kis Tina esküvőjén, és a szülésnél sem, de a család mindenről beszámol neki, és bíznak a teljes felépülésben. Tina korábban elmondta, nagymamájára való tekintettel is tavaly ősszel csak egy „kisebb” esküvőt tartottak, a lakodalom még várat magára:

Ha az Isten is megengedi, akkor a nagylagzit ki fogja énekelni a Mama!” – érzékenyült el Tina.

 

