Drámai életmentés Siófokon: kolléganői élesztették újra a dolgozót

Ijedten kapták fel a fejüket hétfőn (május 11.) délután a Siófok központjában dolgozók és sétálók. A Gáti-gödörbe ugyanis mentőhelikopter, míg a helyi polgármesteri hivatal elé két mentőkocsi érkezett. Hamarosan kiderült, hogy a rohanó mentősök egy élet-halál harc miatt siettek a hivatalba, ahol korábban rosszul lett és újra kellett éleszteni egy ott dolgozót. Szerencsére az asszony kollégái hősként álltak helyt: újraélesztették és defibrillátorral hozták vissza az életbe munkatársukat.

A mentőhelikopter a siófoki polgármesteri hivatalhoz rohant, itt élesztették újra hős kolléganői a dolgozót / Fotó: Katona Tibor / MTI (illusztráció)

Hős kolléganők élesztették újra a siófoki dolgozót

Úgy tudjuk, hogy az asszony munka közben, váratlanul lett rosszul aznap.

Hogy a máris terjedő, itt-ott egészen elképesztő pletykáknak gátat szabjak: egy kolléganőnk lett rosszul, ő esett össze, hozzá érkezett a segítség. Mint utóbb kiderült, infarktusa volt, de már jobban van és lábadozik az egyik megyei kórházban

– közölte Dr. Lengyel Róbert, a település polgármestere. Hozzátette, hogy az asszony kolléganői tanúbizonyságot tettek lélekjelenlétükről, ugyanis az élet-halál közti percekben nem haboztak, hanem minden ijedtségük ellenére is azonnal cselekedtek.

Amikor a nagy baj megtörtént, két közvetlen kolléganője nem leblokkolt, hanem igazi lélekjelenlétről téve tanúbizonyságot, az újraélesztésébe fogtak

– magyarázta a polgármester. Az életmentők mindent megtettek, amit emberileg lehetett: még a frissen felszerelt defibrillátort is használták.

- Nem is oly rég vásároltunk a hivatalba egy defibrillátort, mondván, sose kelljen, de ha egyszer mégis … És most kellett. A két kolléganő kezdte az életmentő beavatkozást - a defibrillátort is igénybe véve -, majd egy, a tűzoltóságtól „átigazolt” városőr munkatársunk átvette tőlük a lélegeztetést és a mentők megérkezéséig rendkívül profin folytatta azt – mesélte. A hosszú percekig tartó életmentést végül siker koronázta: a nőt sikerült visszahozni az életbe, azóta is kórházban lábadozik, információink szerint állapota stabil. A polgármester most mindenkinek hálásan köszöni, hogy csodát tettek.

Hála és köszönet a magam és minden egyes kollégánk nevében mindhármuknak, hisz csoda, amit tettek. Lábadozó kolléganőnknek pedig innen is mielőbbi és teljes gyógyulást kívánok

– zárta sorait, hozzátéve: az intő eset után a könyvtár, a művelődési központ és a gondozási központ részére is beszereznek egy-egy defibrillátort a jövőben.