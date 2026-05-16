Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: A magyaroknak most liberális kormányuk lett és nemzeti ellenzékük

A volt miniszterelnök mások mellett beszélt a választási vereség feldolgozásáról, a hivatalba lépő kormány első megnyilvánulásai­ról, valamint a jobboldal megújulásának útjáról is. Orbán Viktor így értékelte a vereséget.

Orbán Viktor: Magyarországot kiváló állapotban adjuk át

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Magyarországot kiváló állapotban adjuk át

– Elnök úr, önnek nem ismeretlen az ellenzéki lét, volt benne része bőven. De persze nem mostanában. Jönnek elő az emlékek?

– Maga a hely is segít: 2010-ben innen pakoltam ki, most ide jöttem vissza. Az ellenzéki életet is ismerem. De nem ez határoz meg. Az a fontos, hogy kormányon vagy ellenzékben az ember legyen az, aki. Egy fiú vagyok Felcsútról, a Kolozsvári utcából, akkor is, ha miniszterelnök vagyok és akkor is, ha nem. A küldetésem sem változott, mindig a szabad, szuverén Magyarországért dolgoztam. A helyzet és a körülmények mások, de a lényeg ugyanaz: a politika nálam nem állás, hanem szolgálat – válaszolta Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek.

A lap ezt követően kitért arra is, hogy a választási vereségek nem egyformák. Ez a mostani pedig nemcsak a Holdról, hanem a Naprendszer bármely tetszőleges pontjáról látszik. Majd egy fontos kérdést feszegetett.

– Ön nem vette át a parlamenti mandátumát, és meghirdette, hogy a nemzeti oldalt egy mozgalom formájában is újra kell szervezni. Ez utóbbi mit jelent?

– Politikai veteránként mondhatom: minden választási vereség más. Most, tizenhat év kormányzás után nem egy ciklus, hanem egy korszak zárult le. Ellenzéki munkánk elrugaszkodási pontja, hogy ez Magyarország elmúlt száz évének legsikeresebb korszaka volt, a magyar polgárosodás legsikeresebb tizenhat éve. Keresztény, nemzeti alkotmány, teljes foglalkoztatás, megnégyszerezett átlagjövedelem, migránsmentes ország, Brüsszellel és más külső erőkkel szemben önálló kormányzás. Erre könnyen lehet ellenzéki politikát építeni, könnyebben, mint 2002-ben, négy év kormányzás után. Most a mindenki által elismert nemzeti vívmányokat kell megvédeni. A Fidesznek és a teljes nemzeti oldalnak egy jól és szorosan szervezett, kormányzó politikai közösségből előbb erős ellenzéki mozgalmat, később esélyes kormánypárti pozíciót kell építenie. Ez több színtéren történik párhuzamosan, a parlamentben, a pártrendszerben, a civil mozgalmak világában, a most születő polgári kezdeményezések világában, a szabadság kis köreiben. Ezt is láttuk és átéltük már, ismerjük a természetrajzát.