Dudás Miki félrelépéséről vallott Szigligeti Ivett: „Imádták a csajok, párral meg is kellett küzdenem!”

Szigligeti Ivett Hajdú Péternek mesélt kapcsolata mélypontjáról, amikor egy játék során igennel felet arra, hogy megcsalták-e korábban. Akkor még nem vallotta be, hogy Miki volt-e a tettes, ám később erre is fény derült. Dudás Miki kiélvezte az életet és ebbe egy olyan hiba is belecsúszott, ami után közel voltak ahhoz, hogy véget vessenek a kapcsolatnak.

A Mikire gondoltam a megcsalással kapcsolatban. Abban az időben nagyon jól ment neki a sport, borzasztóan jól nézett ki. Az nem volt titok, hogy imádták a csajok, szóval egy párral meg kellett küzdenem néha. Voltak nehezebb időszakok és abba ez is beletartozott

– mondta a pénteken 19.00-től megtekinthető Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban Ivett.

Ennek ellenére együtt maradtak, ám megvolt a nyomos ok arra, hogy Szigligeti Ivett miért döntött így. – Ezt bevallotta. Elmondta, hogy fiatal és tud hülye lenni a maga módján, de én azt gondolom, hogy ezt nagyon megbánta, mert ott nagyon rezgett a léc, hogy maradjak-e. Ezt nem tudom, mennyire lehet megbocsátani. Ez egy örök seb marad mindenkiben, belőlem is azt hozta ki, hogy valószínűleg nem vagyok elég. Magamban kezdtem el keresni a hibát” - jelentette ki a sztáranyuka.

Szerintem egy kicsit bepánikolt a felelősségtől. Ott van a gyerek, a család és már nem olyan az élet, mint amikor magadért feleltél csak. Azt láttam rajta, hogy ez egy kicsit ilyen kapuzárási pánik. Nyilván nagyon jót tett, hogy leültünk erről őszintén beszélni, mert ott kijött belőle, hogy mennyire szeret. Annak ellenére, hogy hibázott és megbeszéltük, hogy valahol ez bennem egy örök seb lesz. Utána viszont bizonyított annyit, hogy tudjam, hogy csak engem szeret és minket akar

– emelte ki Dudás Miki özvegye.

12 év együttlét alatt sok hullámvölgyön mentek keresztül Ivették, ám szerelmük mindig képes volt legyőzni ezeket a sötét pillanatokat. „Konkrétan az, hogy szakítsunk és hogy nem voltunk együtt, olyan nem volt. Volt, amikor úgy láttuk jobbnak, hogy összepakoltam a cókmókomat, hazamentem anyukámékhoz, hogy mindketten kicsit rendezzük a fejünkben a dolgokat, de soha nem mentünk szét” - árulta el a műsorban Szigligeti Ivett.