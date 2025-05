Eddig tartott a béke? Dudás Mikit ismét elhagyja a gyermekei édesanyja

Dudás Miki és Szigligeti Ivett kapcsolata nagyon intenzív volt mindig is. A szerelmük kezdetén mindketten botrányokba keveredtek: Dudás doppingvétség, míg Szigligeti bolti lopás miatt került a hírekbe. Később Miki hűtlensége is napvilágra került, amit Ivett megbocsátott, de a bizalom megrendült. A 2020-as „Nyerő Páros” című műsorban a nézők és játékostársaik is észrevették, hogy Dudás tiszteletlenül és bántón bánik Ivettel, ami tovább rontotta a kapcsolatukat. 2023 szeptemberében bejelentették, hogy 9 év után elválnak útjaik, bár a gyerekeket közösen nevelik tovább.

A Dudás Miki Szigligeti Ivett páros kapcsolata nagyon intenzív (Fotó: TV2)

Dudás Miki édesapja tragédiája után találtak vissza egymáshoz

A párost Miki édesapjának tragédiája hozta újra össze. Dudás István, 2025. február 2-án hunyt el, miután több mint öt hónapot töltött kómában. Az 56 éves férfit 2024. augusztus 30-án egy budapesti benzinkúton hat férfi támadta meg, az első ütések után a földre zuhant, aminek következtében súlyos fejsérülést szenvedett, amelyből nem tudott felépülni. A tragédia mélyen megrázta Dudás Miklóst és családját. Ivett és az exkajakos megint közelebb került egymáshoz, hiszen összezártak a bajban. De úgy tűnik, hogy megint történt valami, ami eltávolítja egymástól a volt sportolót és a szépségékirálynőt…

Dudás Miki kapcsolata újfent zátonyra futott (Fotó: TV2)

Dudás Miki autóbalesete: jelenleg is folyik a nyomozás

Aztán május 9-én Miki három autót tört össze, és még a helyszínről is elhajtott, ebben az ügyben jelenleg is folyik a rendőrségi nyomozás. Hogy ez az eset mennyire volt befolyással a páros kapcsolatára, azt nem tudni, de elképzelhető, hogy ez is egy újabb konfliktushelyzetet generált otthon… Ennek egyik jele az, hogy Ivett vélhetően elköltözik a közös otthonból és viszi magával a gyerekeit is.

Szigligeti Ivett lakhatási lehetőséget keres a gyermekeivel (Fotó: Facebook)

Megkerestük az ügyben Dudás Mikit, de ő nem szeretett volna nyilatkozni a témában, és természetesen Ivettet is meg szerettük volna kérdezni arról, hogy miért megy albérletbe a gyerekekkel, ő azonban ugyancsak nem kívánt semmit hozzáfűzni a témához:

Semmilyen formában nem szeretnék semmiről nyilatkozni! Köszönöm a megértésed! Ivett

– írta a megkeresésünkre.