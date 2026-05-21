„Nem tudjuk, hogyan veszítettük el” – Összeomlott a gyásztól Szigligeti Ivett, nem hisz a rendőrségnek

A Budapesti Rendőr-főkapitányság május 6-án hivatalosan is lezárta a nyomozást Dudás Miki halálának ügyében. A rendőrség megállapítása szerint nem történt bűncselekmény: a kamerafelvételek, a tanúvallomások és az igazságügyi orvosszakértői vélemények alapján a sportoló egy szerencsétlen esés következtében vesztette életét. Egykori szerelme, Szigligeti Ivett lelke azonban nem talál békét. Két közös gyermekükkel próbálja túlélni a mindennapokat, de a gyász mellett a bizonytalanság is emészti.

Szigligeti Ivett képtelen feldolgozni a tragédiát, még mindig nem tudja, pontosan hogyan halt meg Dudás Miki / Fotó: Mediaworks

Rejtélyes részletek: Szigligeti Ivett nem hiszi el, hogy Dudás Miki egy esés miatt halt meg

Szigligeti Ivett a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban beszélt először a benne lévő hatalmas fájdalomról és kétségekről. Nyíltan kimondta: nem ért egyet a rendőrségi vizsgálat eredményével, mert a hivatalos iratokból számára egyáltalán nem derül ki, mi történt pontosan a férjével – írja a Life.hu.

Nyilván bele kellett törődnöm, hogy lezárták az ügyet, de bármikor újranyithatják és újraindíthatják a nyomozást, ha olyan információ születik. És én minden nap úgy fekszem le, és úgy ébredek fel, hogy ha valaki csinált valamit, akkor csak mondja el. Mert borzasztó azt a tényt is feldolgozni, hogy nincs, és azt is, hogy nem tudjuk, hogyan veszítettük el... egy boncolási jegyzőkönyvből nekem nem derül ki, hogy mi történt. És azokra a kérdésekre, amik engem emésztenek belülről, azokra sosincsen válasz

– csuklott el a hangja Ivettnek a műsor előzetesében.

Az özvegy abban bízik, hogy egyszer még kiderülhet az igazság, és ha új bizonyítékok kerülnek elő, a rendőrség is újraindítja a nyomozást. A teljes, megrázó interjút pénteken 19 órakor láthatják a nézők Hajdú Péter YouTube-csatornáján.