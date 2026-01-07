Exkluzív interjút adott a Borsnak Dudás Miki édesanyja: "Azért ment el, hogy az édesapjával legyen!"

Az egész országot megrendítette a hír, hogy 34 éves korában örökre lehunyta szemét az egykori olimpikon. Mint ismert, Dudás Miklósra, vagy ahogy mindenki ismeri, Dudás Mikire az otthonában találtak rá, miután szerettei napokig hiába hívogatták, keresték. A mindig mosolygó olimpikon édesanyja a Borsnak először és utoljára mesél gyermeke haláláról.

Dudás Miki halála összetörte imádott édesanyját, akivel szimbiózisban éltek (Fotó: MW)

Dudás Miki édesanyja: Biztos vagyok benne, hogy ő nem tett kárt magában!

Ki ne rokkanna bele gyermeke elvesztésébe? Hogy lehet feldolgozni, hogy el kell temetned saját fiadat? - Kérdezte Dudás Miki édesanyja újságírónkat is.

„Csak egy dologba tudok kapaszkodni, abba, hogy Miki az édesapjához ment – mondta megtört hangon lapunknak a tragikus hirtelenséggel elhunyt sportoló édesanyja, Klári.

Amikor az édesapját (Dudás Istvánt) elvesztettük, amit még mostanra sem hevertem ki, akivel 38 éven át szerettük egymást, azt hittem, ennél nagyobb fájdalom nincs, mert azt sosem hittem, hogy bármelyik gyermekem hamarabb megy el, mint én. Mindkét fiamat nagyon szeretem, de Mikivel mi szimbiózisban éltünk, ez a hatalmas mackó volt az én menedékem, biztonságom. Az, hogy ez a jóképű, életerős fiú elment, én ezt nem tudom feldolgozni, most is csak nyugtatóval tudok létezni. Miden nap legalább egyszer beszéltünk és gyakran találkoztunk is, olyankor nem úgy, mint más gyerekek, hogy csak úgy odaköszönnek, ő odajött hozzám, és úgy ölelgetett, ahogy csak ő tudott. Beburkolt a hatalmas ölelésével, megpuszilgatott. Ő egy csupa szív, jólelkű gyermek volt már kiskorában is, aki imádott élni, nevetni! Biztos vagyok benne, hogy ő nem tett kárt magában! Imádta a gyerekeit, kislányával, Mancival igazi apa-lánya szerelem volt köztük, ő ment érte, értük minden nap az óvodába, bölcsibe, Mancika volt a mindene!

Az összetört édesanya mesélt arról a kétségbeesésről is, amit akkor érzett, éreztek, amikor Mikit napok óta nem tudták elérni.

Újév első napján még beszélt a nagymamájával, neki mondta, hogy utána engem hív, de hiába vártam. De gondoltam, hogy biztosan elment egy nagyot bulizni, iszogatott, másnapos, ezért egy darabig nem aggódtunk Ivettel. De amikor még mindig folyamatosan kikapcsoltat jelzett a telefonja negyedikén, már oda mentem kocsival a lakásához, Ivett (Szigligeti Ivett, a szerk.) is volt ott, a szomszédok mondták, hogy a kutya ugatott. Kiabáltunk, rugdostuk az ajtót, kiáltottuk a nevét. De még mindig azt gondoltam, jó nincs baj, csak elment sétálni imádott kutyájával, meg sem fordult a fejemben… Ivett mondta, hogy másnap odamegy, benne volt a kulcsa, azért kellett zárszakértőt hívni. Amikor aztán hétfőn Ivett még mindig nem hívott, én hívtam, és akkor már nem kellett semmit mondania… Nem hittem el, megszédültem, beütöttem a fejem, van egy repedés rajta! De ez sem érdekel, nem érdekel semmi, ha lenne egy olyan gyógyszer, amit ha beveszek, utánuk visz, akkor bevenném!