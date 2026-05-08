Azbesztszennyezés: újabb városról derült ki, veszélyben van

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 12:51
Sopronban kimutatták a jelenlétét. Azbesztet mértek több úton.

Fokozódik a helyzet: Kőszeg és Szombathely után most Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az azbeszt jelenlétét, tájékoztatta a szervezet pénteken az MTI-t. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület azbeszttel szennyezett, így a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték.

Sopronban is kimutatták az azbesztnyesszezést. Fotó:  Pexels

Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. 

A polgármester egy videóban kijelentette, hogy az ő adataik szerint Sopronban nincs érintett közterület, azonban elismerte, hogy a magánberuházásokkal kapcsolatban nem állnak rendelkezésükre információk 

- fogalmaztak.

A Greenpeace-hez eljutott információk szerint sok magánberuházást érinthet az azbesztszennyezés ügye, ezért két helyszínen is a vizsgálat mellett döntött a szervezet. Mindkét esetben beigazolódott a szennyezettség gyanúja. A mérési eredményeket a Greenpeace eljuttatja a hatóságoknak és Sopron önkormányzatának, intézkedésüket kérve.

 

Mint írták, a Pozsonyi úti helyszín egy forgalmas kereszteződés jelentős áthaladó autóforgalommal, ahol egy lakóautó-kereskedés található, amelynek közelében pár száz méterre lakóházak és temető van. A másik helyszín az Egeredi-domb lakópark egyik utcája, ahol társasházat építenek. A magánberuházásban zajló építkezésről származó azbesztes kőzúzalék kikerült az útra, amelyen nincs aszfalt.

A közleményben kitértek arra is, hogy a Vas Vármegyei Kormányhivatal kivizsgálta az azbesztszennyezéssel érintett bozsoki parkolót és megerősítette a Greenpeace korábbi méréseit, így a környezetvédelmi hatóság közigazgatási hatósági eljárást indított.

Mint írták,

az előzetes adatok szerint a nyugat-magyarországi településeket érintő azbesztszennyezettség lényegesen nagyobb mértékű, mint amit korábban bárki feltételezett. A Greenpeace Magyarország levelet intéz a kijelölt egészségügyi és környezetvédelmi miniszterekhez, javasolva a hivatalba lépésüket követő rendkívüli intézkedések mielőbbi meghozatalát.

 

Azbesztszennyezés: a felelősség egyértelmű

A Greenpeace álláspontja szerint az osztrák felelősség egyértelmű, mert bizonyítékok állnak rendelkezésre, hogy évek óta tudomásuk volt az osztrák hatóságoknak az érintett bányák termékeinek azbeszt-szennyezettségről, ezért a későbbiekben a kormánynak kell gondoskodnia a szükséges kártérítési mechanizmusokról, amelyek fedezik a mentesítés és egyéb védekezési költségeket. A Greenpeace Ausztria által feltárt bizonyítékokat minden illetékesnek eljuttatja a szervezet.

A Greenpeace szerint a legfontosabb szempont az emberi egészség védelme, ezért az azonnali intézkedések között a szennyezettség mielőbbi feltérképezését, az érintett területek rendszeres, intenzív locsolásán túl a területek lehetőség szerinti lezárását, majd az azbeszttartalmú kőzetek mielőbbi eltávolítását kell elsődleges célnak tekinteni. Amennyiben ez rövid távon nem megoldható, ideiglenes letakarásuk és a szállítás előtti biztonságos izolálásuk szükséges 

- írták.

A közleményben idézték Simon Gergelyt, a Greenpeace vegyianyag-szakértőjét, aki szerint javasolják, hogy az érintett minisztériumok vezetői, a szakhatóságok és intézmények, az érintett önkormányzatok vezetői, helyi parlamenti képviselők, valamint az azbesztmentesítési és -vizsgáló cégek szakemberei hozzanak létre egyeztető fórumot, ahol a helyzet rövid és hosszú távú megoldásairól is dönthetnek.

Az ügy rendezése érdekében a Greenpeace felajánlja magyar és osztrák kollégáinak szakmai tudását és tapasztalatait, tette hozzá a szakértő

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
