Ma lenne Dudás Miki 35 éves, megszólalt az édesanyja: „Az a legfájdalmasabb, hogy meg sem ölelhetem”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 10:00
A világbajnok kajakozó családja mindig nagyon összetartó volt, együtt ünnepelték a születésnapokat is. De mára csak a csend és a könnyek maradtak, Dudás Miki édesanyja hiába szeretné felköszönteni gyermekét, soha többé nem mondhatja neki: Boldog születésnapot, kisfiam!
Felfoghatatlan űrt hagyott maga után a mindig csupa mosoly olimpikon. Dudás Miki január 5-én tragikus hirtelenséggel elhunyt, szerettei pedig azóta is hiába próbálják gyógyítani összetört szívüket, a sebek újra és újra felszakadnak. A sportoló édesanyját felemészti a gyász, ami ma, a sportoló születésnapján még kegyetlenebbül fáj.

Dudás Miki családja nagyon összetartó volt, a kajakost minden versenyére elkísérték szülei és testvére (Fotó: MW archív)

Dudás Miki édesanyja a férje után fiát is elveszítette

  • 2024 augusztus végén megverték egy benzinkúton a kajakos édesapját, aki hat hónappal később belehalt sérüléseibe
  • Dudás Miki soha nem tudta feldolgozni, ami apukájával történt
  • 2026. január 5-én holtan találtak rá a sportolóra
  • Fia elvesztésétől összeomlott édesanyja

Dudás Miki édesanyja: Nem hiszem el, hogy nem látom többé a mosolyát!

Az egész országot megrendítette a hír, hogy 34 éves korában örökre lehunyta szemét az egykori olimpikon. Mint ismert, Dudás Miklósra az otthonában találtak rá, miután szerettei napokig hiába hívták, keresték. A sportoló anyukája korábban mesélt lapunknak a tragédiáról, ami olyan mély szakadékba taszította, ahonnan úgy érezte, nem tud kimászni. Klári akkor abba az egyetlen gondolatba tudott kapaszkodni, hogy fia azért ment el, hogy elhunyt édesapjával legyen. A kajakos ma ünnepelné 35. születésnapját, de ma nem lesz torta és családi összejövetel: Dudás Miki halála mindent örökre megváltoztatott. Anyukáját érthető módon teljesen összetörte fia elvesztése, akivel nagyon szoros volt a kapcsolata, aki mindig meg tudta nevettetni, aki úgy be tudta takarni hatalmas, ölelő karjaival, mint senki más.

„Még mindig annyira fiatal volt, kegyetlen az élet, hogy elvesz egy ilyen életerős, csupa mosoly fiút a szeretteitől. Nem hiszem el, hogy nem látom többé a mosolyát” – mondta zokogva a Borsnak Dudásné Magyar Klári.

Senkinek nem volt olyan fültől-fülig érő mosolya, mint neki, bármilyen rossz kedvem volt, ha ő rám mosolygott, azonnal szebben láttam mindent. Ő volt az én támaszom, amikor elvesztettük az édesapját, Istvánt, akivel közel 40 évig szerettük egymást. Kirángatott abból a mély gyászból, aminél azt hittem, rosszabb nem létezik, egészen addig, amíg a gyermekem meghalt. Akkor úgy éreztem és igazából azóta is, hogy nincs értelme tovább az életemnek, egy szülőnek sem kellene átélnie azt a kegyetlen poklot, hogy elveszti, eltemeti a gyermekét. Most meg itt a születésnapja, amit korábban mindig itt ünnepeltünk a családi házban tortával, ajándékkal, szerettük megadni a módját, mint ahogy minden ünnepnek, mert örültünk, hogy együtt a család. Az a legfájdalmasabb, hogy meg sem ölelhetem. Most csak az üresség van, amivel lehetetlen megbirkózni!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
