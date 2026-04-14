Ma lenne Dudás Miki 35 éves, megszólalt az édesanyja: „Az a legfájdalmasabb, hogy meg sem ölelhetem”

Felfoghatatlan űrt hagyott maga után a mindig csupa mosoly olimpikon. Dudás Miki január 5-én tragikus hirtelenséggel elhunyt, szerettei pedig azóta is hiába próbálják gyógyítani összetört szívüket, a sebek újra és újra felszakadnak. A sportoló édesanyját felemészti a gyász, ami ma, a sportoló születésnapján még kegyetlenebbül fáj.

Dudás Miki családja nagyon összetartó volt, a kajakost minden versenyére elkísérték szülei és testvére (Fotó: MW archív)

Az egész országot megrendítette a hír, hogy 34 éves korában örökre lehunyta szemét az egykori olimpikon. Mint ismert, Dudás Miklósra az otthonában találtak rá, miután szerettei napokig hiába hívták, keresték. A sportoló anyukája korábban mesélt lapunknak a tragédiáról, ami olyan mély szakadékba taszította, ahonnan úgy érezte, nem tud kimászni. Klári akkor abba az egyetlen gondolatba tudott kapaszkodni, hogy fia azért ment el, hogy elhunyt édesapjával legyen. A kajakos ma ünnepelné 35. születésnapját, de ma nem lesz torta és családi összejövetel: Dudás Miki halála mindent örökre megváltoztatott. Anyukáját érthető módon teljesen összetörte fia elvesztése, akivel nagyon szoros volt a kapcsolata, aki mindig meg tudta nevettetni, aki úgy be tudta takarni hatalmas, ölelő karjaival, mint senki más.

„Még mindig annyira fiatal volt, kegyetlen az élet, hogy elvesz egy ilyen életerős, csupa mosoly fiút a szeretteitől. Nem hiszem el, hogy nem látom többé a mosolyát” – mondta zokogva a Borsnak Dudásné Magyar Klári.