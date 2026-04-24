Dér Heni megrázó vallomást tett – ezért hagyta ott a Sugarloaf zenekart

A közönség a Megasztár színpadán ismerte meg Dér Heni énekesnő nevét, de az odáig vezető út már jóval korábban elkezdődött. Vajdasági magyarként eleve kevesebb lehetőségből kellett gazdálkodnia, mégis mindent megtett azért, hogy közelebb kerüljön az álmaihoz.

Dér Heninek göröngyös útja volt a siker felé, azonban mindig kitartott, és ez meghozta a gyümölcsét (Fotó: Szabolcs László)

Dér Heni: „Nagyon szerettem volna csinálni”

Déri Heni a Megasztárban vált országosan ismertté, azonban most a Petőfi Rádióban elárulta, hogy már a tehetségkutató előtt is aktívan dolgozott azon, hogy érvényesülni tudjon.

Én már előtte is énekeltem aktívan a Vajdaságban. Nagyon kevés lehetőségünk volt kisebbségi magyarként karriert befutni, de mindent, amit meg tudtam tenni, azzal éltem. Nagyon szép sikereim voltak ott, a magyarlakta települések tehetségkutatóit megnyertem. Ez volt az út, ami nagyon világossá tette, hogy nagyon szeretném csinálni

– mondta a Petőfi Rádióban.

A Megasztár azonban nemcsak lehetőséget, hanem komoly kihívásokat is hozott az életébe, hiszen a műsor után nem kapott azonnali támogatást, és egyedül kellett tovább küzdenie.

„Volt egy erős pszichés terror”

Dér Heni később a Sugarloaf tagjaként lett országosan ismert, de ez az időszak sem volt felhőtlen.

Én nagyjából négy évig küzdöttem azzal, hogy a zenekar mellett szeretnék szólólemezt is. Éreztem, hogy van még bennem annyi minden, amit egy poprock zenekar nem tud megadni. Volt egy erős pszichés terror, amiben benne voltam. Kicsit mindenki a húgaként kezelt, mert tizennyolc évesen kerültem a zenekarba, és azt hitték, hogy mindent jobban tudnak nálam. Aztán öntudatra ébredtem, és próbáltam a saját érdekeimet is felszínre hozni, emiatt sok vitánk volt

– mesélte a Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című műsorában Dér Heni.

A feszültségek végül odáig vezettek, hogy meghozta élete egyik legnehezebb döntését.

„Nem tudtam szépen elválni a zenekartól, mert ez a terror olyan feszültséget szított bennünk, amit nem tudtunk igazán soha megbeszélni. Mindig oda kanyarodtam, hogy ez rólam szól, és ha én nem érzem kiteljesedve magam, akkor nincs a zenekarban keresnivalóm. Amikor bejelentettem, hogy szeretnék kiválni, akkor volt egy kis mosolyszünet, de utána megenyhültünk és bennem is elmúlt minden és a szép dolgokra emlékeztem” – tette hozzá.