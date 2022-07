Curtis és volt szerelme elásták a csatabárdot

Curtis két évvel ezelőtt szakított korábbi szerelmével, akitől kisfia született. Párkapcsolatukban nagy magasságokat és mélységeket éltek meg, elsősorban a rapper életvitele, alkohol- és drogproblémái miatt. Egy ponton úgy tűnt, rendeződni látszik az addigi viharos kapcsolatuk és Curtis bevonult az elvonóra. Ott tudta meg, hogy Kriszti közös gyermekükkel várandós, így a babavárás időszakának egy részéből teljesen kimaradt. A kisfiuk megszületése utáni első hónapokban minden rendben ment, egészen addig, amíg a rapper nem kezdett el újra koncertezni. Éjszakánként gyakran kimaradt otthonról és csak a buliknak élt. Egykori kedvese azt gondolta, ráijeszt, és Donival együtt elköltözött a szüleihez. A terve nem jött be, Curtis nem tett azért, hogy megjavuljon a kapcsolatuk, így Kriszti huszonévesen egyedülálló édesanya lett. Nemrég elmondta, milyen most a kapcsolatuk kisfia édesapjával.

– Nagyon jó a viszonyom Atival. Napi szinten beszélünk, még akkor is, ha nem kifejezetten a gyerekről van szó. Ha örömünk van, ha bánatunk van, felhívjuk egymást és elmondjuk. Most ez furán fog hangzani, mert hatalmas volt a szerelem köztünk, de ez olyan, mint egy jó barátság – magyarázta Curtis exe, aki olykor közös programot is szervez egykori szerelmével és közös kisfiukkal.