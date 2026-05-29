A családbővítésről vallott Curtis felesége: „Egy év volt, mire megfűztem”

Barnai Judit és Curtis esküvője óta szinte napi szinten felmerül a kérdés, vajon mikor érkezhet a közös baba, ám elmondásuk szerint ez váratni fog magára, amíg a kosárlabdázó aktívan sportol. A családjuk azonban már így is igencsak népes, ugyanis Curtis kisfia, Doncsi mellett van két „szőrös gyermekük” is, a kutyáik, Tupac és Dr. Dre. Sőt, a sztárpár szinte teljesen az ebek köré szervezi az életét, amiről Judie most a Mokkában mesélt, miután egy tetoválás formájában már a bőrén is hordozza a két Golden retrievert.

Curtis és Barnai Judie otthona egyelőre nem gyerekzsivajtól, hanem kutyaugatástól hangos (Fotó: nanasipal / hot! magazin/TV2)

Bár a közös baba még nem a következő egy év tervei között szerepel, de Curtis és Judie mondhatni már így is belekezdtek a családalapításba. A házaspár ugyanis már két – nem is olyan kicsi – kutya tulajdonosa, akikhez teljesen úgy viszonyulnak, mintha a gyermekeik lennének.

„Azt csinálhatják, amit szeretnének. Lehetnek kint, bent, az ágyban, ahol mi alszunk, akár közösen együtt is. Van olyan, hogy Atival mi nem férünk el az ágyon, mert ők kényelmesen keresztbe fekszenek, szóval az a lényeg, hogy ők jól érezzék magukat” – vallotta be Judie.

Ma már egyébként ebben is teljes az egyetértés közöttünk, bár Atinak az első kutyusunkkal, Tupac-kal nehezen indult a kapcsolata, mert ő tényleg nagyon rossz kutyus volt, mindent szétrágott. De azóta már nagyon nagy szerelem van, viszont egy év volt, mire megfűztem, hogy legyen még egy kutyánk. Először azt mondta, hogy nem lehet több, de egy év alatt sikerült meggyőznöm

– idézte fel.

Barnai Judie és Curtis családja egyelőre nem bővül tovább, de a kosárlabdázó a két kutyussal is nagyon boldog (Fotó: Barnai Judit Instagram)

Curtis Judie-ja magára is tetováltatta a két négylábút

A rapper szerelme nemrég úgy döntött, annyira fontosak számára kis kedvenceik, hogy egy tetoválás formájában magán is szeretné viselni a képmásukat. Kiderült, mit szólt ehhez Curtis.

„Van olyan tetoválásom, ami nagyszüleim, meg apukám miatt készült, mert őket nagyon korán elveszítettem, de édesanyám is rajtam van, szóval mindennek van jelentése. Úgy nem varratok magamra semmit, amihez nincs érzelmi kötődésem, és nekem ők olyanok, mintha a szőrös gyerekeim lennének” – mesélte mosolyogva a sportoló.

És bár Atinak abszolút nincs beleszólása, hogy milyen tetoválást csináltatok, de nagyon tetszett neki is, hogy magamra tetováltattam őket. Neki még nincs hasonló, és nem is nagyon tudom, hogy hova férne még el rajta, de majd lehet, hogy talál még helyet

– tette még hozzá nevetve.