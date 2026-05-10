Curtis bátyjának ügyében új ítéletet hoztak, brutális balesetben vesztette életét a színész

Már 5 éve annak, hogy Curtis bátyját, Lajost gyanúsítottként őrizetbe vették Katzenbach Imre meggyilkolásáért. A nyomozás és a tárgyalások azóta is folytak a néhai labdarúgó halálának ügyében, sőt, első fokon már ítélet is született, ám a másodfokú döntésnek köszönhetően most új remény csillant Curtis családja számára. Ám nem ez volt az egyetlen váratlan bejelentés a héten, mutatjuk a legolvasottabb híreket.

Curtis és Barnai Judit együtt izgulták végig a rapper testvérének ítélethirdetését (Fotó: Bors)

Széki Attila, azaz Curtis testvére már 5 éve várja, hogy eldőljön, valóban életfogytiglani börtönbüntetést kap-e, amivel legjobb esetben is évtizedekre börtönbe zárják. A bíróság első fokon már meghozta az ítéletet, és most másodfokon is pont került az eljárás végére, ám nem éppen úgy, ahogy azt mindenki gondolta. A zenész és felesége, Barnai Judie felordítottak, amikor meghallották, hogy döntött a bíró. Innen te is megtudhatod, milyen ítélet született.

Nem csak Curtis életében akadnak váratlan fejlemények

Ha mindez nem okozott volna elég döbbenetet a héten, Szabó Zsófi is úgy döntött, most rukkol elő a nagy hírrel: várandós. A színésznőről mindeddig azt sem lehetett tudni, hogy komoly kapcsolatban él valakivel, annyira óvja a magánéletét, így követőit szinte sokkolta a bejelentés. Azóta pedig mindannyian egy emberként próbálják kideríteni, ki Szabó Zsófi párja. És ha ezt nem is, a bejelentés részleteit ide kattintva láthatod.

Szabó Zsófi terhességének híre szinte sokkolta a rajongókat, a műsorvezető hamarosan kétgyermekes édesanya lesz (Fotó: hot! magazin/TV2)

Sor került a Met-gálára

Épp erre a hétre esett a divat Oscar-gálájaként is emlegetett nagyszabású esemény, a Met-gála is, ahol a sztárvilág krémje vonult fel, elképesztőbbnél elképesztőbb szettekben. Ám az ünnepély nem lenne az igazi az after party, na meg persze Jeff Bezos before bulija nélkül, ahol idén egyértelműen Brook Nader vitte a prímet. Innen az is kiderül, hogy miért.

Mihályfi Luca szettjéért nem voltak oda

És bár a Met-gálához kapcsolódó partykon szinte ünneplik azokat a sztárokat, akik minél többet megmutatnak magukból, a hazai majálisokon nem éppen ez a szokványos dresscode. Így nem is csoda, hogy a gyerekekkel teli eseményen némileg kiverte a biztosítékot Mihályfi Luca tangás, melltartós fellépő „ruhája”. Az ominózus eset után természetesen az énekesnő is kénytelen volt megszólalni, ebben a cikkben pedig eláruljuk, mit mondott.