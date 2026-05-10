Curtis bátyjának ügyében új ítéletet hoztak, brutális balesetben vesztette életét a színész

Már 5 éve annak, hogy Curtis bátyját, Lajost gyanúsítottként őrizetbe vették Katzenbach Imre meggyilkolásáért. A nyomozás és a tárgyalások azóta is folytak a néhai labdarúgó halálának ügyében, sőt, első fokon már ítélet is született, ám a másodfokú döntésnek köszönhetően most új remény csillant Curtis családja számára. Ám nem ez volt az egyetlen váratlan bejelentés a héten, mutatjuk a legolvasottabb híreket.
Széki Attila, azaz Curtis testvére már 5 éve várja, hogy eldőljön, valóban életfogytiglani börtönbüntetést kap-e, amivel legjobb esetben is évtizedekre börtönbe zárják. A bíróság első fokon már meghozta az ítéletet, és most másodfokon is pont került az eljárás végére, ám nem éppen úgy, ahogy azt mindenki gondolta. A zenész és felesége, Barnai Judie felordítottak, amikor meghallották, hogy döntött a bíró. Innen te is megtudhatod, milyen ítélet született.
Ha mindez nem okozott volna elég döbbenetet a héten, Szabó Zsófi is úgy döntött, most rukkol elő a nagy hírrel: várandós. A színésznőről mindeddig azt sem lehetett tudni, hogy komoly kapcsolatban él valakivel, annyira óvja a magánéletét, így követőit szinte sokkolta a bejelentés. Azóta pedig mindannyian egy emberként próbálják kideríteni, ki Szabó Zsófi párja. És ha ezt nem is, a bejelentés részleteit ide kattintva láthatod.
Épp erre a hétre esett a divat Oscar-gálájaként is emlegetett nagyszabású esemény, a Met-gála is, ahol a sztárvilág krémje vonult fel, elképesztőbbnél elképesztőbb szettekben. Ám az ünnepély nem lenne az igazi az after party, na meg persze Jeff Bezos before bulija nélkül, ahol idén egyértelműen Brook Nader vitte a prímet. Innen az is kiderül, hogy miért.
És bár a Met-gálához kapcsolódó partykon szinte ünneplik azokat a sztárokat, akik minél többet megmutatnak magukból, a hazai majálisokon nem éppen ez a szokványos dresscode. Így nem is csoda, hogy a gyerekekkel teli eseményen némileg kiverte a biztosítékot Mihályfi Luca tangás, melltartós fellépő „ruhája”. Az ominózus eset után természetesen az énekesnő is kénytelen volt megszólalni, ebben a cikkben pedig eláruljuk, mit mondott.
Sajnos úgy tűnik, szomorú hír nélkül sem telhet el hét a sztárvilágban. Kedden derült ki, hogy a világhírű házaspár brutális autóbalesetet szenvedett. A színész, akinek legújabb filmje csak néhány hete jelent meg, azonnal meghalt, míg felesége életéért továbbra is küzdenek az orvosok. Kattints ide a szívszorító részletekért.
