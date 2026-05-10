Kommentháború robbant ki a budapesti diák hőstette után: „Máshol ez meg sem történhetett volna!”

A Bognár-Béres Gyuláról szóló történetet feldolgozta a teljes magyar média. A fiú hőstettéről a Bors itt számolt be. Rengetegen osztották meg a közösségi oldalakon, és hatalmas kommentháború is kialakult amiatt, hogy vajon megtörténhetett volna-e mindez egy olyan iskolában, ahol a diákoknak kötelező leadniuk a telefonjukat a bejáratban. A fiatal ugyanis az órán az okostelefonjának Szívcity applikációján keresztül értesült arról, hogy sürgős segítségre van szükség a közelben, és azonnal cselekedett. A Szívcity alkalmazás kapcsolatban van a környék Gondosóráival, és ha azon valaki jelez, a Szívcity alkalmazás használója is értesül róla. Gyula gyors reakciója végül életmentőnek bizonyult, a közeli parkban egy infarktust kapott, már életjeleket nem mutató férfit élesztett újra. Ehhez azonban az kellett, hogy a diák a tanórán is elérhető legyen mobilon.
A hozzászólások között különösen nagy figyelmet kapott egy anyuka véleménye. Szilvia szerint az eset világosan megmutatta, hogy a telefon nemcsak felesleges kütyü lehet az iskolában.
Nagyszerű, minden elismerésem! A tanintézmények nagy részében ilyen azonban nem eshetett volna meg, mert a diákok nem vihetnek be mobilt az épületbe. Ez esetben ez nem így volt, mondhatom szerencsére. Rengeteg hasznos dolgot is lehet a mobillal csinálni, ahogy a mellékelt ábra is mutatja.
– mondta a Borsnak Szilvia, aki kérte, hogy a teljes nevét ne írjuk le.
A komment lavinát indított el.
Volt, aki teljesen egyetértett az anyukával, mások viszont azt mondták: az iskolai mobilkorlátozásra igenis szükség van, mert akkor a gyerekek egész nap a telefonjukat nyomkodják.
Nem TikTokozni kell órán.
– írta egy hozzászóló, míg mások szerint a szabályozás túl szigorú lett.
Magyarországon 2024 szeptemberétől lépett életbe az a rendelet, amely jelentősen korlátozza a mobiltelefonok használatát az iskolákban. A kormányrendelet alapján a mobiltelefonok, okosórák és más internetelérésre alkalmas eszközök „használatukban korlátozott tárgynak” számítanak a tanítási idő alatt.
A szabályozás alapját országos rendelet adja tehát, de a konkrét megvalósítás nagy részét az iskola dönti el a saját házirendjében.
Viszont néhány kivételtől eltekintve a legtöbb intézmény a legszigorúbb módon jár el:
azaz a diákoknak a tanítás kezdetén le kell adniuk a telefonjukat, és csak a nap végén kapják vissza.
A szabályozás már a bevezetésekor is hatalmas vitát váltott ki.
Sokan üdvözölték, mert szerintük javítja a koncentrációt és csökkenti a telefonfüggőséget, mások szerint viszont nem tiltani kellene, hanem megfelelő használatára nevelni a diákokat, beépíteni a tanrendbe.
Most pedig a budapesti diák esete újra fellobbantotta a vitát. A közösségi médiában többen azt írták: ez a történet tökéletes példája annak, hogy a mobiltelefon akár életet is menthet. Mások szerint viszont egyetlen kivételes eset miatt nem szabad felülírni egy olyan szabályozást, amely összességében jót tesz az iskolai fegyelemnek és a gyermekek fejlődésének. Egy biztos, hogy a fiatal hőstettéről most az egész ország beszél, és vele együtt arról is, hogy hol a határ a biztonság, a fegyelem és a megfelelő mobilhasználat terén.
