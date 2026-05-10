Kommentháború robbant ki a budapesti diák hőstette után: „Máshol ez meg sem történhetett volna!”

A Bognár-Béres Gyuláról szóló történetet feldolgozta a teljes magyar média. A fiú hőstettéről a Bors itt számolt be. Rengetegen osztották meg a közösségi oldalakon, és hatalmas kommentháború is kialakult amiatt, hogy vajon megtörténhetett volna-e mindez egy olyan iskolában, ahol a diákoknak kötelező leadniuk a telefonjukat a bejáratban. A fiatal ugyanis az órán az okostelefonjának Szívcity applikációján keresztül értesült arról, hogy sürgős segítségre van szükség a közelben, és azonnal cselekedett. A Szívcity alkalmazás kapcsolatban van a környék Gondosóráival, és ha azon valaki jelez, a Szívcity alkalmazás használója is értesül róla. Gyula gyors reakciója végül életmentőnek bizonyult, a közeli parkban egy infarktust kapott, már életjeleket nem mutató férfit élesztett újra. Ehhez azonban az kellett, hogy a diák a tanórán is elérhető legyen mobilon.

Kommentháború az okoseszközről, ami nemcsak káros lehet / Fotó: Sandwish Studio Forrás: Shutterstock

Kommentháború: a telefon nemcsak felesleges kütyü

A hozzászólások között különösen nagy figyelmet kapott egy anyuka véleménye. Szilvia szerint az eset világosan megmutatta, hogy a telefon nemcsak felesleges kütyü lehet az iskolában.



Nagyszerű, minden elismerésem! A tanintézmények nagy részében ilyen azonban nem eshetett volna meg, mert a diákok nem vihetnek be mobilt az épületbe. Ez esetben ez nem így volt, mondhatom szerencsére. Rengeteg hasznos dolgot is lehet a mobillal csinálni, ahogy a mellékelt ábra is mutatja.

– mondta a Borsnak Szilvia, aki kérte, hogy a teljes nevét ne írjuk le.

A komment lavinát indított el.

Volt, aki teljesen egyetértett az anyukával, mások viszont azt mondták: az iskolai mobilkorlátozásra igenis szükség van, mert akkor a gyerekek egész nap a telefonjukat nyomkodják.

Nem TikTokozni kell órán.

– írta egy hozzászóló, míg mások szerint a szabályozás túl szigorú lett.

Magyarországon 2024 szeptemberétől lépett életbe az a rendelet, amely jelentősen korlátozza a mobiltelefonok használatát az iskolákban. A kormányrendelet alapján a mobiltelefonok, okosórák és más internetelérésre alkalmas eszközök „használatukban korlátozott tárgynak” számítanak a tanítási idő alatt.