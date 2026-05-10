Kommentháború robbant ki a budapesti diák hőstette után: „Máshol ez meg sem történhetett volna!”

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 19:25
fegyelemkormányrendeletokostelefoniskola
Egy budapesti fiatal pillanatok alatt hőssé vált, miután tanóráról rohant ki, hogy segítsen megmenteni egy ember életét. Az eset azonban nemcsak meghatotta az internetet, hanem hatalmas kommentháborút is kirobbantott az iskolai mobiltelefon-szabályozásról.

A Bognár-Béres Gyuláról szóló történetet feldolgozta a teljes magyar média. A fiú hőstettéről a Bors itt számolt be. Rengetegen osztották meg a közösségi oldalakon, és hatalmas kommentháború is kialakult amiatt, hogy vajon megtörténhetett volna-e mindez egy olyan iskolában, ahol a diákoknak kötelező leadniuk a telefonjukat a bejáratban. A fiatal ugyanis az órán az okostelefonjának Szívcity applikációján keresztül értesült arról, hogy sürgős segítségre van szükség a közelben, és azonnal cselekedett. A Szívcity alkalmazás kapcsolatban van a környék Gondosóráival, és ha azon valaki jelez, a Szívcity alkalmazás használója is értesül róla. Gyula gyors reakciója végül életmentőnek bizonyult, a közeli parkban egy infarktust kapott, már életjeleket nem mutató férfit élesztett újra. Ehhez azonban az kellett, hogy a diák a tanórán is elérhető legyen mobilon.

Kommentháború indult a telefonhasználatról az iskolában
Kommentháború az okoseszközről, ami nemcsak káros lehet / Fotó: Sandwish Studio Forrás: Shutterstock

Kommentháború: a telefon nemcsak felesleges kütyü

A hozzászólások között különösen nagy figyelmet kapott egy anyuka véleménye. Szilvia szerint az eset világosan megmutatta, hogy a telefon nemcsak felesleges kütyü lehet az iskolában.
 

Nagyszerű, minden elismerésem! A tanintézmények nagy részében ilyen azonban nem eshetett volna meg, mert a diákok nem vihetnek be mobilt az épületbe. Ez esetben ez nem így volt, mondhatom szerencsére. Rengeteg hasznos dolgot is lehet a mobillal csinálni, ahogy a mellékelt ábra is mutatja.

– mondta a Borsnak Szilvia, aki kérte, hogy a teljes nevét ne írjuk le.
A komment lavinát indított el. 

Volt, aki teljesen egyetértett az anyukával, mások viszont azt mondták: az iskolai mobilkorlátozásra igenis szükség van, mert akkor a gyerekek egész nap a telefonjukat nyomkodják.

Nem TikTokozni kell órán.

– írta egy hozzászóló, míg mások szerint a szabályozás túl szigorú lett.

Magyarországon 2024 szeptemberétől lépett életbe az a rendelet, amely jelentősen korlátozza a mobiltelefonok használatát az iskolákban. A kormányrendelet alapján a mobiltelefonok, okosórák és más internetelérésre alkalmas eszközök „használatukban korlátozott tárgynak” számítanak a tanítási idő alatt.

A szabályozás alapját országos rendelet adja tehát, de a konkrét megvalósítás nagy részét az iskola dönti el a saját házirendjében.

Viszont néhány kivételtől eltekintve a legtöbb intézmény a legszigorúbb módon jár el: 

azaz a diákoknak a tanítás kezdetén le kell adniuk a telefonjukat, és csak a nap végén kapják vissza. 


A szabályozás már a bevezetésekor is hatalmas vitát váltott ki. 

Sokan üdvözölték, mert szerintük javítja a koncentrációt és csökkenti a telefonfüggőséget, mások szerint viszont nem tiltani kellene, hanem megfelelő használatára nevelni a diákokat, beépíteni a tanrendbe.


Most pedig a budapesti diák esete újra fellobbantotta a vitát. A közösségi médiában többen azt írták: ez a történet tökéletes példája annak, hogy a mobiltelefon akár életet is menthet. Mások szerint viszont egyetlen kivételes eset miatt nem szabad felülírni egy olyan szabályozást, amely összességében jót tesz az iskolai fegyelemnek és a gyermekek fejlődésének. Egy biztos, hogy a fiatal hőstettéről most az egész ország beszél, és vele együtt arról is, hogy hol a határ a biztonság, a fegyelem és a megfelelő mobilhasználat terén.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
