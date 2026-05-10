„Igazad volt” – Így békült ki Psota Irén és Szerednyey Béla egy durva konfliktus után

Különleges kapcsolat fűzte össze Psota Irén művésznőt és Szerednyey Béla színészt, akik között nemcsak szakmai, hanem mély emberi kötelék is kialakult az évek során. A legendás művésznő életének utolsó időszakában is számíthatott a színész támogatására.

Szerednyey Béla kivételes kapcsolatot ápolt Psota Irén művésznővel (Fotó: Mirkó István)

Szerednyey Béla mentorra és lelki társra lelt benne

Szerednyey Béla szerint Psota Irén nemcsak kivételes tehetség volt, hanem olyan ember is, aki elképesztő energiával és szeretettel fordult a kollégái felé, miközben sajátos humorával a legfeszültebb helyzeteket is fel tudta oldani. Psota Irén a magyar színház- és filmtörténet egyik legnagyobb alakjaként vonult be a köztudatba. A kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas művésznő 2016. február 25-én hunyt el Budapesten, 86 éves korában, hosszan tartó betegség után. Halálának tizedik évfordulóján a Borsnak idézte fel a közös emlékeket Szerednyey Béla színész, aki hosszú éveken át rendkívül szoros kapcsolatban állt vele. Kapcsolatuk különlegességét sokan emlegették a szakmában. A korkülönbség ellenére mély bizalom és szeretet alakult ki közöttük: Psota Irén mentoraként és barátként is fontos szerepet játszott a fiatal színész életében, míg idősebb korában Szerednyey Béla odaadóan támogatta és segítette őt. A színész rengeteg történetet őriz Psota Irénről, ezek közül több ma is mosolyt csal az arcára. Egy ilyen emlék a közös dalokhoz kapcsolódik.

Éppen most beszélgettünk róla. Vannak trükkök színészeknél, amikor vannak közös dalok és nem tanulja meg a színész rendesen a dalt, akkor a refrénnél a szája elé teszi a kottát, vagy a kelléket, hogy eltakarja. És bizony a közös daloknál megesik, hogy többen nem tanulják meg

– nevetett jóízűen Szerednyey Béla.

Psota Irén fiatalon robbant be a legnagyobbak közé (Fotó: MTI Zrt.)

„Ő ennek is zseniális oktatója volt”

Majd felidézte Psota Irén egyik legendás megoldását is: „Psota Irénnek volt egy kis ridikülje, ő azt tartotta egyáltalán nem feltűnően a szája elé. Ő ennek is zseniális oktatója volt. Persze ez elsősorban kamerák előtt működött, színpadon kevésbé.” A kapcsolatuk azonban nemcsak humorral és szeretettel, hanem konfliktusokkal is együtt járt – igaz, ezek mindig őszinteségen alapultak. A színész egy különösen emlékezetes történetet is megosztott.