Mindketten lebuktak! Élsportolóval kezdett bűnös viszonyt a híresség

Úgy néz ki, lelepleződött egy élsportoló és egy híresség titokzatos viszonya, miután több ezer intim kép szivárgott ki az internetre. A nő egy magas rangú személyiség vagy vállalkozó, híresség, úgy tartják, hogy brit lehet.

Kémprogrammal buktatták le a viszonyt

Egy internetes zaklató állítólag kémprogramot használt, hogy behatoljon az áldozat e-mail- és közösségi média-fiókjaiba, ahonnan közel 90 000 képernyőképet lopott el a nő mobiltelefonjáról.

A hírek szerint a képek és üzenetek azután szivárogtak ki az internetre, hogy a kiberzaklató nem megfelelően tárolta azokat – ez pedig azt jelentette, hogy bárki hozzájuk férhetett.

Jeremiah Fowler amerikai kiberbiztonsági szakértő és kutató állítólag véletlenül talált rá az adatszivárgásra, ami akkor már legalább két hete elérhető volt online.

A lopott adatok között számlák és nyugták, valamint szelfik és privát beszélgetések is voltak a Facebookról, WhatsAppról, Instagramról és TikTokról. Jeremiah megvédte a nő kilétét, mivel az információk szerint az illetőnek viszonya volt egy ismert sportolóval.

A szakértő így nyilatkozott:

Mindketten házasok voltak. Az ott található adatok jellege nagyon súlyos károkat okozhatott volna. Egyértelmű volt, hogy egy neves közszereplővel folytatott viszonyról van szó

- idézi szavait a Mail Online.

Ez az információ a viszonyról soha nem jelent meg a médiában, de mivel a fájlok ilyen hosszú ideig hozzáférhetőek voltak, nagyon valószínű, hogy más is hozzáfért az adatokhoz, és egy későbbi időpontban nyilvánosságra hozhatja őket, vagy megpróbálhatja zsarolásra használni. „E-mailben jelentettem az esetet a rendőrségen. Az áldozatot értesítették” - mondta Jeremiah.

Azokat, akiket illegális stalkerware (megfigyelőszoftver) használatán érnek, az Egyesült Királyság törvényei alapján büntetőeljárás alá vonhatják. A szakértő szerint ugyanazokat az eszközöket, amiket ezeknél az eseteknél használtak, gyakran alkalmazzák szélesebb körű kiberbűnözésben, zaklatásban és megfigyelésben, ami az átlagfelhasználókat is érinti.