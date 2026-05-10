Súlyos diagnózist kapott a Megasztár énekese: Lady Gaga is ezzel a betegséggel küzdött

Az elmúlt években kívülről sokan talán csak annyit láttak, hogy Bihal Roland, a Megasztár egykori énekese folyamatosan dolgozik, fellép műsorokban, dalokat ír és próbálja építeni a karrierjét. A valóság azonban egészen más volt. Az énekes arról mesélt lapunknak, milyen pokoli időszakon ment keresztül, miközben egyik orvostól a másikig járt, és sokszor ő maga sem tudta, mi történik a testével. Volt, hogy szklerózis multiplex gyanújával vizsgálták, egészen súlyos dolgokat mondtak neki az orvosok, ő pedig teljesen összeomlott lelkileg, mára azonban egy egészen új útra került és már látja a fényt az alagút végén.
Bihal Roland énekes elárulta, hogy a külvilág előtt sokáig próbálta titkolni, mennyire rossz állapotban van. Miközben a közönség előtt mosolygott és próbált helytállni, otthon sokszor teljesen összeomlott.
Én mindig próbálok vidám lenni és elbohóckodni a dolgokat, hogy ne látszódjon semmi, de közben nagyon kapartam otthon a falat néha. Az egész családot megviselte, hogy milyen állapotba kerültem
– vallotta be őszintén a Borsnak.
Az énekes szerint az egészségére az a brutális tempó ment rá, amit éveken keresztül diktált magának. Egyszerre próbált zenélni, szinkronizálni, civil munkát végezni informatikusként, közben pedig mindenhol helytállni. Egy idő után azonban a szervezete egyszerűen nem bírta tovább.
„Amióta szólistaként foglalkozom a zenével, mindent egyszemélyes hadseregként próbáltam megcsinálni, közben itthon is tartani a frontot, ami nem egyszerű. Nagyon kimeríti az embert” – mondta.
A legnehezebb időszak az volt számára, amikor hónapokon át senki sem tudta pontosan megmondani, mi okozza a tüneteit. Rengeteg vizsgálaton esett át, folyamatosan MRI-re járt, gerinccsapolása is volt, és több súlyos betegséget is felvetettek nála.
„Szklerózis multiplexszre gyanakodtak először, de valójában rengetegféle dolgot mondtak, halálos betegségeket is. Néhány orvos azt mondta, hogy valószínűleg az agyamnál van a baj, és volt olyan is, aki azt mondta, hogy ez egyre rosszabb lesz, tolószékbe kerülök, a testem kezdi feladni az élni akarást. Szerencsére ez nem így alakult, mert rengeteg dolgon változtattam, így ettől egyre távolabb kerülök”
– mesélte.
Végül hosszú idő után jutottak el egy lehetséges diagnózisig. Ez egy krónikus idegrendszeri eredetű betegség, amely testszerte erős izomfájdalommal, állandó fáradtsággal, alvászavarokkal és koncentrációs problémákkal járhat. Sok beteg éveken át jár orvostól orvosig, mire kiderül, mi áll a háttérben.
Pont azért került képbe a fibromyalgia, mert nem találtak olyan szervi eltérést, ami indokolta volna ezt az egészet. Lady Gagának is ez a betegsége volt, nála is évekig keresték, mi baja van
– mondta.
Az énekes szerint nála a lelki terhelés és a folyamatos stressz is hatalmas szerepet játszott abban, hogy a betegség ennyire fellángolt.
Ennek van egy olyan része, hogy ha van egy lelki trauma, az be tudja gyújtani ezt a lappangó dolgot. Nálam bőven megvolt az elmúlt években
– vallotta be.
Bihal Roland végül kénytelen volt teljesen átértékelni az életét. Tavaly otthagyta egyik munkáját, mert már nem bírta tovább a terhelést, és informatikus szakmájának egy időre búcsút intett.
A civil munkámat le kellett tennem. Nagyon sok volt már ez így egyben. Elkezdtem a gyógyulásra koncentrálni
– mondta.
Azt is elárulta, hogy jelenleg nem tudna úgy végigcsinálni egy hosszú koncertet, hogy ne látszódjon rajta a probléma, ezt pedig egyelőre nem szeretné vállalni. Bár most még a gyógyulás van a középpontban, azt mondja, nem adta fel a zenét, és már dolgozik új dalokon is. Az énekes szerint az elmúlt időszak teljesen átformálta a gondolkodását, ma már sokkal tudatosabban figyel a testi és lelki egészségére is. Terápiára jár, próbálja csökkenteni a stresszt, és végre úgy érzi, lassan elkezdett javulni az állapota.
Most először érzem azt hosszú idő után, hogy talán jó irányba indultak el a dolgok. Még mindig vannak nehezebb napok, de már sokkal jobban figyelek magamra, próbálok lelkileg is rendbe jönni, és bízom benne, hogy hamarosan újra teljes erővel tudok majd visszaállni a színpadra
– zárta bizakodva Bihal Roland.
