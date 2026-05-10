Súlyos diagnózist kapott a Megasztár énekese: Lady Gaga is ezzel a betegséggel küzdött

Az elmúlt években kívülről sokan talán csak annyit láttak, hogy Bihal Roland, a Megasztár egykori énekese folyamatosan dolgozik, fellép műsorokban, dalokat ír és próbálja építeni a karrierjét. A valóság azonban egészen más volt. Az énekes arról mesélt lapunknak, milyen pokoli időszakon ment keresztül, miközben egyik orvostól a másikig járt, és sokszor ő maga sem tudta, mi történik a testével. Volt, hogy szklerózis multiplex gyanújával vizsgálták, egészen súlyos dolgokat mondtak neki az orvosok, ő pedig teljesen összeomlott lelkileg, mára azonban egy egészen új útra került és már látja a fényt az alagút végén.

Bihar Roland, a Megasztár egykori énekese: „Kapartam otthon a falat!”

Bihal Roland énekes elárulta, hogy a külvilág előtt sokáig próbálta titkolni, mennyire rossz állapotban van. Miközben a közönség előtt mosolygott és próbált helytállni, otthon sokszor teljesen összeomlott.

Én mindig próbálok vidám lenni és elbohóckodni a dolgokat, hogy ne látszódjon semmi, de közben nagyon kapartam otthon a falat néha. Az egész családot megviselte, hogy milyen állapotba kerültem

– vallotta be őszintén a Borsnak.

Az énekes szerint az egészségére az a brutális tempó ment rá, amit éveken keresztül diktált magának. Egyszerre próbált zenélni, szinkronizálni, civil munkát végezni informatikusként, közben pedig mindenhol helytállni. Egy idő után azonban a szervezete egyszerűen nem bírta tovább.

„Amióta szólistaként foglalkozom a zenével, mindent egyszemélyes hadseregként próbáltam megcsinálni, közben itthon is tartani a frontot, ami nem egyszerű. Nagyon kimeríti az embert” – mondta.

A legnehezebb időszak az volt számára, amikor hónapokon át senki sem tudta pontosan megmondani, mi okozza a tüneteit. Rengeteg vizsgálaton esett át, folyamatosan MRI-re járt, gerinccsapolása is volt, és több súlyos betegséget is felvetettek nála.

„Szklerózis multiplexszre gyanakodtak először, de valójában rengetegféle dolgot mondtak, halálos betegségeket is. Néhány orvos azt mondta, hogy valószínűleg az agyamnál van a baj, és volt olyan is, aki azt mondta, hogy ez egyre rosszabb lesz, tolószékbe kerülök, a testem kezdi feladni az élni akarást. Szerencsére ez nem így alakult, mert rengeteg dolgon változtattam, így ettől egyre távolabb kerülök”

– mesélte.