Verekedésbe keveredett a halál torkából visszatért énekes: „Nem való mindenkinek az éjszakai élet”

Tóth Sándor, vagy ahogy a rajongók ismerik: Csövi komoly egészségügyi megpróbáltatásokon esett át. Azóta túl van az életveszélyen és turnéra indult az Alcohol zenekar, ám történt egy kis gikszer. Erről beszélt most a Borsnak.
„Aki csak a fotelból tájékozódik, az nem tudja, milyenek is a pesti éjszakák…” – fogalmazott az Alcohol zenekar frontembere, aki legutóbbi fellépésén bekötött kézzel mutatkozott.
„A pesti éjszakában járva azért történik egy s más. Mondjuk egy rossz ütés, és bedagad a kezed” – fogalmazott sokatmondóan.
Vagy meg tudod védeni magad, vagy nem, és akkor nem csak a kezed bánja
– nevetett Csövi, aki az ominózus esetről ugyan nem árult el részleteket, ám határozottan kijelentette:
„Nem való mindenkinek az éjszakai élet!”
Addig is, míg a keze helyre jön, az Alcohol zenekar gitárosa, Tamás vette át a basszusgitáros szerepét, de lassan Csövi is visszaveszi a hangszert a kezébe:
„Alapvetően tudom mozgatni a kezem, de ha a pengetőt kell szorítani, akkor van egy kis probléma. Nem megyek orvoshoz, csak ha muszáj – voltam mostanában eleget, de amíg bírok színpadra állok” – ismerte el Csövi, aki tavaly többször is kórházba került, torokvérzéssel kezelték, beavatkozásokon is átesett, sok vért vesztett, a zenekara már-már a tragédiától félt, de a rockzenészt kemény fából faragták.
„A tavalyi egészségügyi gondok nem tudtak megállítani, már zajlik a turnénk, tizenöt állomás van betervezve. Persze megfogadom az orvosok tanácsát, de engem nem lehet megállítani, eltiltani semmitől. Amit én elkezdek, azt befejezem.”
Engem leírni le lehet, de kitörölni nem!
– szögezte le a zenész, akit spirituális beállítottsága is hajt előre.
„A spiritualitás mindig is fontos volt számomra, azért is vagyok még itt. Nem vagyok kifejezetten vallásos, a kettőt ne keverjük: nem ott kerestem és nem is ott találtam válaszokat. Persze elfogadom, ha valaki ott keresi a kulcsot, tegye. A tapasztalás mindenhol ott van... A „szellemvilághoz” pont annyi közöm van, mint bárki másnak, csak nem mindenki látja a fától az erdőt. Én sem látom az egészet, de azért néhány fát igen” – fogalmazott az énekes, aki sejtelmesen hozzátette:
„Engem összesen három lény tud elpusztítani: gondoljon mindenki, amit akar, hogy mire célzok ezzel…”
Az Alcohol zenekar frontemberét vagány, csajozós srácnak tartják, de mégis van egy érzékenyebb oldala is, ezt támasztja alá, hogy „A zene összeköt” című dalukban egy gyerekkórus is szerepel, és alapvetően jól kijön a gyerekekkel. Felmerül a kérdés: gondolt már családalapításra, gyerekvállalásra?
„Terhes nem tudok lenni” – vágta rá nevetve. – „A párkapcsolati témáról eddig sem beszéltem és most sem fogok. De annyit talán elmondhatok, hogy sokáig nem volt a fejemben a családalapítás gondolata – ám van egy személy, aki mellett ezen elgondolkodtam. Belegondoltam, hogy család mellett is tudnám csinálni a dolgaimat, a turnékat. De hogy végül hogy alakul: az a jövő zenéje” – kacsintott Csövi, aki gőzerővel készül a következő fellépésekre a 45 éves Moby Dick zenekar társaságában.
