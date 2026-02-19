Verekedésbe keveredett a halál torkából visszatért énekes: „Nem való mindenkinek az éjszakai élet”

Tóth Sándor, vagy ahogy a rajongók ismerik: Csövi komoly egészségügyi megpróbáltatásokon esett át. Azóta túl van az életveszélyen és turnéra indult az Alcohol zenekar, ám történt egy kis gikszer. Erről beszélt most a Borsnak.

Tóth Sándor Csövi betegsége után megsérült: szerinte ez a pesti éjszakai élet velejárója (Fotó: Alcohol zenekar)

Csövi: „A pesti éjszakában járva azért történik egy s más”

„Aki csak a fotelból tájékozódik, az nem tudja, milyenek is a pesti éjszakák…” – fogalmazott az Alcohol zenekar frontembere, aki legutóbbi fellépésén bekötött kézzel mutatkozott.

„A pesti éjszakában járva azért történik egy s más. Mondjuk egy rossz ütés, és bedagad a kezed” – fogalmazott sokatmondóan.

Vagy meg tudod védeni magad, vagy nem, és akkor nem csak a kezed bánja

– nevetett Csövi, aki az ominózus esetről ugyan nem árult el részleteket, ám határozottan kijelentette:

„Nem való mindenkinek az éjszakai élet!”

„Engem leírni le lehet, de kitörölni nem!”

Addig is, míg a keze helyre jön, az Alcohol zenekar gitárosa, Tamás vette át a basszusgitáros szerepét, de lassan Csövi is visszaveszi a hangszert a kezébe:

„Alapvetően tudom mozgatni a kezem, de ha a pengetőt kell szorítani, akkor van egy kis probléma. Nem megyek orvoshoz, csak ha muszáj – voltam mostanában eleget, de amíg bírok színpadra állok” – ismerte el Csövi, aki tavaly többször is kórházba került, torokvérzéssel kezelték, beavatkozásokon is átesett, sok vért vesztett, a zenekara már-már a tragédiától félt, de a rockzenészt kemény fából faragták.

„A tavalyi egészségügyi gondok nem tudtak megállítani, már zajlik a turnénk, tizenöt állomás van betervezve. Persze megfogadom az orvosok tanácsát, de engem nem lehet megállítani, eltiltani semmitől. Amit én elkezdek, azt befejezem.”

Engem leírni le lehet, de kitörölni nem!

– szögezte le a zenész, akit spirituális beállítottsága is hajt előre.

„A spiritualitás mindig is fontos volt számomra, azért is vagyok még itt. Nem vagyok kifejezetten vallásos, a kettőt ne keverjük: nem ott kerestem és nem is ott találtam válaszokat. Persze elfogadom, ha valaki ott keresi a kulcsot, tegye. A tapasztalás mindenhol ott van... A „szellemvilághoz” pont annyi közöm van, mint bárki másnak, csak nem mindenki látja a fától az erdőt. Én sem látom az egészet, de azért néhány fát igen” – fogalmazott az énekes, aki sejtelmesen hozzátette:

„Engem összesen három lény tud elpusztítani: gondoljon mindenki, amit akar, hogy mire célzok ezzel…”