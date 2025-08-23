Élet-halál között lebegett a kórházban a magyar énekes, most váratlan fordulat történt

Végre megnyugtató hírek érkeztek az Alcohol zenekar frontemberéről, Tóth Sándor Csöviről!
Az ízig-vérig rocker zenész néhány nappal ezelőtt került kórházba, azon belül is a sürgősségire, mivel belső vérzés alakult ki nála. Több liter vért vesztett, az állapota rövid idő alatt rendkívül aggasztóvá vált.
„A hírek nem jók! Csövit vasárnap a sürgősségire kellett vinni belső vérzéssel. Sajnos bejött, amitől tartottunk, a tavalyi betegségének harmadik és egyben legveszélyesebb szövődménye. Több liter vért vesztett, az orvosok most azon vannak, hogy a legkisebb beavatkozásokkal elállítsák a vérzést. Kérünk benneteket, hogy ne keressétek, folyamatosan tájékoztatunk mindenkit a fejleményekről! Bízunk benne, hogy ezt is pikk-pakk lerázza magáról, ahogy eddig is mindent! Szurkoljatok, küldjétek a pozitív dolgokat!” – állt a zenekar első közleményében.
Ezt követően a banda folyamatosan tartotta a kapcsolatot a rajongókkal. Így tudhattuk meg azt is, hogy Csövit megműtötték. Az operáció sikeresnek bizonyult, a zenész vért is kapott. Ahogy a zenekar írta, a jókívánságokra és az erő küldésére továbbra is szükség volt.
„Csövit tegnap a nyelőcsövén keresztül 'megműtötték' ( nem tudjuk mi volt a pontos eljárás, nem vagyunk orvosok) a gyomorszájánál és a nyelőcsövében próbálták elállítani a vérzést” – írta Facebookján az Alcohol zenekar.
Csütörtökön az is kiderült, hogy a rockbanda frontemberének szervezete befogadta a kapott vért, így Csövinek nem is volt szüksége többre. Már ez megnyugtatóan hangzott, ám a zenekar rajongói igazán csak pár perce, péntek délután lélegezhettek fel. A zenekar bejelentette ugyanis, hogy énekesüket már haza is engedték a klinikáról!
„CSÖVI MÁR OTTHON! Besz.rás.....hét elején még élet-halál között lebegett, pénteken meg két lábon hazamegy vigyorgó pofával, mint aki a Bahamákról jött éppen! Lényeg a lényeg: itt van! Üzent is Nektek! Csövi: Hamarosan egy hosszabb videóval is befogok majd jelentkezni, de addig is szeretném MINDENNEK/MINDENKINEK megköszönni, akik bármilyen módon segítettek a dolgaimban. Köszönöm a hitet a szeretetet! Köszönöm a zenész kollégák, a barátok, az ismerősök, a rajongók, a kiadónk, a családtagjaim és mindenki más jókívánságát, biztatását! Kemény menet volt, de a végén a 'bírák' megint mellettem szavaztak! 1-2 nap pihi, aztán jelentkezem, jövő héttől meg jön egy csomó info, november 16-án pedig a CSÖVI 40. bulin találkozunk! Sziasztok"
– üzent a rajongóknak a rocker, akit valóban kemény fából faragtak.
