A Barátok közt sztárja az asztrológiára támaszkodik új házasságában: „Megnéztem kettőnk képletét”

Csórics Balázs válása után hamar újra szerelembe esett, és úgy tűnik a nagy betűs igazit találta meg kedvese személyében. A S.E.R.E.G. színésze nem is várt sokat a lánykéréssel, mindössze néhány hónap után, már márciusban feltette a nagy kérdést. Ezek után Csórics Balázs esküvőjére sem kellett sokat várni, múlt héten mondták ki a boldogító igent. A Barátok közt sztárja a Mokkában mesélt a nagy napról.

A Barátok közt Csórics Balázsa múlt héten mondta ki a boldogító igent, most néhány részletet is elárult feleségéről (Fotó: Szabolcs László)

Csórics Balázs párja, Dalma márciusban állt nyilvánosság elé, amikor kiderült, a fiatalok már el is jegyezték egymást, azóta pedig az esküvőt is megtartották.

Teljesen egyértelmű volt minden, pedig épp ma egy éve találkoztunk először. De nagyon sokat gondolkoztam az elmúlt években azon, hogy két dolog van, ami szerintem egy kapcsolatot nagyon meg tud határozni, az egyik természetesen az idő, és hogy hogy kezelitek az idővel felmerülő dolgokat. A másik pedig, amit egy kanadai klinikai szakpszichológus mondott, hogy a házasság az, ami teljesen más kontextusba helyezi a szokásaitokat. Nem az a kérdés, hogy két légyott között, hogy viseled azt, ahogy a másik vakarja a fejét, hanem hogy a következő 80 évben hogy viseled. Szóval bennem az volt, hogy ha tudod, akkor tudod, hogy ő az, és mi tudtuk

– kezdte a színész.

Csórics Balázs asztrológiai tudását is beveti

Nem titok, hogy a színész az elmúlt években mélyen beleásta magát az asztrológiába, ami a párkapcsolatában is segítségére van, igaz nem szerelmi horoszkópokon keresztül, ahogy sokan gondolják.

„Nyilván megnéztem kettőnk képletét, de én alapvetően az asztrológiáról is azt gondolom, hogy nem azt mutatja meg, hogy két ember működik-e, hanem, hogy két ember hogyan tud együtt működni. Ahogy én tapasztalom, az asztrológia sebrendszerek és képességek összessége, és akkor lehet tudni, hogy bennem mi kapcsol be különböző parákat, és azokra ő hogyan fog reagálni. A mindennapi életben azért ez jelent kihívásokat, de szerintem nagyon szépen tudunk együttműködni” – magyarázta Balázs.

Csórics Balázs felesége egyetlen szóval mindent megváltoztatott

A színész arról a bizonyos pillanatról is mesélt, amikor rájött, hogy Dalma lehet számára az igazi.