Csórics Balázs: „Akarok építeni egy kulturális jedi-Roxfortot”

Csórics Balázs, a S.E.R.E.G. színésze nemrég elmondta a Ripostnak, hogy a színészet mellett már több éve rövid videós asztrológiai ismertetőket posztol, ezért pedig kap hideget-meleget. Azonban Balázst nem tántorítják el a negatív kritikák, mivel ő csak segíteni szeretne azoknak, akik nyitottak erre. A színész lapunknak elárulta, mik a jövőbéli tervei az asztrológiával kapcsolatban.

Csórics Balázst a színészet előtt is érdekelte az asztrológia és a spiritualitás (Fotó: FULOP ILDI)

Akarok építeni egy "kulturális jedi-Roxfortot". Ami egy olyan iskolát jelentene, ahol a művészet, a tudomány, és úgymond a mágia egy rendszerré tud összefonódni

– mesélte a színész, aki szeretné, ha meg tudna valósulni ez az álma.

Az asztrológia Csórics Balázs életében már egészen pici kora óta fontos szerepet játszik (Fotó: Bors)

Csórics Balázs már gyerekkorában elmélyedt a spiritualitásban

A S.E.R.E.G. színésze szerint, már gyerekkora óta érdekli őt a felszín mögötti világ, ami azt jelenti, hogy mindig is nyitott volt a spiritualitás irányába. Már 12 éve foglalkozik többek közt asztrológiával komoly szinten – tanulta is. Balázst, saját bevallása szerint, korábban érdekelte az asztrológia, mint a színészet.

– Igazából én már színész is azért lettem, hogy tudjam, a másik mit, miért csinál. Nekem ez rengeteget segít. Illetve én azt tapasztalom, hogy tényleg „színház az egész világ és színész benne minden férfi és nő”. Szerintem a személyiségünk is szerep, csak annyit gyakoroljuk, hogy elhisszük – mesélt Csórics Balázs az asztrológia és a színészet kapcsolatáról.

A színész elmondta azt is, hogy az asztrológia szerint éli a mindennapjait is: ezek alapján posztol, étkezik és edz. Továbbá azért tartja jónak, hogy foglalkozik ezzel a témával, mert saját bevallása alapján nemcsak elvégzett egy tanfolyamot, és másnapra "asztrológus" lett, hanem ebben benne van 12 év munkája is.