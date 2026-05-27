„Azt hittem, vége a világnak” – A könnyeivel küszködve beszélt a pokolról Bujtor István özvegye

Bujtor István és imádott felesége, Judit mindent elterveztek: Tihanyban akartak megöregedni, vitorlázni a vízen, és kéz a kézben leélni a nyugdíjas éveiket. A sors azonban kegyetlen forgatókönyvet írt, és 2009-ben egy szempillantás alatt szertefoszlatta a közös álmokat.

A gyász olyan mély sebeket hagyott, amelyeket az idő sem volt képes begyógyítani. Judit arról vallott, amin keresztülment:

Egy szempillantás alatt minden véget ért. Amikor 2009-ben elveszítettem Istvánt, azt hittem, vége a világnak. Mindig vártam a következő napot, hetet, hónapot, hátha jobb lesz, könnyebb lesz, de nem lett. Szerintem az idő sem gyógyítja be a sebeket! Három évig a lábamat sem tettem ki a lakásból. Vegetáltam. Nem akartam a férjem nélkül létezni.

Drasztikus döntést hozott Bujtor István özvegye

Sajtóértesüléseink szerint Judit a fájdalmas űrrel azóta megtanult együtt élni, a Balaton – ami egykor a boldogságuk helyszíne volt – mára fájó emlékművé vált. Az özvegy radikális lépésre szánta el magát, hogy túlélje a mindennapokat: eladta a tihanyi fészket, és a habokba sem vágyik többé.

A Balatontól örökre búcsút vettem. Bár a Tihanyi Szabadtéri Játékok vezetése miatt rendszeresen járok Tihanyba, a magyar tengerhez engem már legfeljebb csak az emlékek kötnek. Az Istvánnal közös nyaralónkat is eladtam tíz évvel ezelőtt, és a halála óta a lábamat sem mártottam meg a vízben. A Balaton ugyanis számomra egyet jelent Istvánnal és a közös életünkkel. Nélküle nincs dolgom ott

– mondta megtörten az özvegy.