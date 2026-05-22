Három híres apa, akit teljesen megtagadott a saját családja

Nem mind arany, ami fénylik - tartja a mondás, és ez hatványozottan igaz a celebek világára. Az utóbbi időben olyan döbbenetes családi konfliktusok láttak napvilágot, amelyek közül a nemzetközi sajtót és a hazai közvéleményt is a hírhedt apák, legfőképpen a hollywoodi szupersztár, Brad Pitt elleni lázadások rázták meg a legjobban.
A nemzetközi porondon teljesen tetőfokára hágott a feszültség, a hollywoodi dráma pedig az idei év celebbotrányai közül is kiemelkedik. Úgy tűnik, Angelina Jolie és Brad Pitt gyermekei végleg elfordultak a színésztől. A Spelman College diplomaosztóján a 21 éves örökbefogadott lány, Zahara a mikrofonba üvöltötte új nevét: Zahara Marley Jolie – ezzel nyilvánosan, a világ előtt dobta el a Pitt nevet.
Nem ő az egyetlen, aki így döntött, és ez a legnagyobb tőr a színész szívében. A vérszerinti lányuk, Shiloh szintén nemrég nyújtott be hivatalos bírósági kérvényt a Pitt név törlésére. Bátyjuk, Maddox egy stáblistán, míg a legkisebb lány, Vivienne egy Broadway-musical programfüzetében szerepelt kizárólag Jolie-ként. Úgy tűnik, Brad Pitt számára nincs visszaút: a gyerekek szép lassan teljesen megszakítják vele a kapcsolatot, és a nevét is kiirtják az életükből.
Magyarországon is hasonlóan durva apa-fia háború borzolja a kedélyeket, ami kísértetiesen emlékeztet a Brad Pitt-féle családi elhidegülésre. Hatalmas port kavart az eset, amikor Mészáros Árpád Zsolt színművész fia, Mészáros Bende a Borsnak elképesztő dolgokat állított az apjáról. Elárulta, hogy MÁZS féléves korában elhagyta őket azzal az indokkal, hogy rákos, ám ahelyett, hogy a családjával lett volna, színházi táncoslányoknak csavarta el a fejét.
Féléves koromban apa elhagyott minket, arra hivatkozva, hogy ő rákos, és élnie kell. Én úgy gondolom, hogyha az ember beteg és van egy féléves gyermeke, és egy családja, akkor velük akarja tölteni a hátralévő idejét. Nem mindenféle táncos lányra megy rá, és csavarja el a fejét a színházban lévő kollégáknak, miközben a párja egyedül neveli a gyermeküket
- nyilatkozta korábban Bende lapunknak. A fiú szerint apja sosem törődött vele, ráadásul hónapok óta durván fenyegeti őt, édesanyját, és korábbi párját, Zsigmond Angit is – utóbbit kompromittáló felvételek kiszivárogtatásával zsarolta. A legsúlyosabb vád szerint a színész egy telefonhívásban a gyászoló édesanyának azt mondta: neki kellett volna meghalnia a nagymama helyett. Bende szerint a családi béke már rég csak egy álszent álarc volt.
Bár nem az idei év terméke, de mindenképpen említésre méltó a mulatós sztár, Tarcsi Zoltán (Jolly) és fia, Tarcsi Szilveszter drámája is. A fiatal tehetség (Slyron) a Megasztár válogatóján állt a TV2 kamerái elé, ahol nyíltan beszélt arról, hogy jelenleg egyáltalán nincs jó kapcsolatban az apjával, és a felhalmozódott fájdalmat egy szívszorító, üzenet értékű dallal énekelte ki magából.
Szilveszter a Levél apukához című lírai számmal csalt könnyeket a zsűri szemébe. Bár a fiú elmondta, nem akart hatásvadász módon hasznot húzni a konfliktusból, mégis kíméletlen őszinteséggel vallott a szülői elhagyásról a Borsnak:
Nagyon sok gyermek, tini szenved valamelyik szülő hiányától, és ez egy életre szóló trauma. Én úgy érzem, hogy amit szerettem volna átadni, azt sikerült is
Úgy tűnik, legyen szó a tengerentúli Brad Pittről vagy a hazai sztárokról, a híres apák idén kénytelenek szembenézni a múltbéli bűneikkel, miközben fiaik és lányaik ország-világ előtt fordítanak hátat nekik.
