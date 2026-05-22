Három híres apa, akit teljesen megtagadott a saját családja

Nem mind arany, ami fénylik - tartja a mondás, és ez hatványozottan igaz a celebek világára. Az utóbbi időben olyan döbbenetes családi konfliktusok láttak napvilágot, amelyek közül a nemzetközi sajtót és a hazai közvéleményt is a hírhedt apák, legfőképpen a hollywoodi szupersztár, Brad Pitt elleni lázadások rázták meg a legjobban.

Brad Pitt és Angelina Jolie lánya apja nélkül ünnepelte a diplomaosztóját (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto)

Brad Pittet módszeresen radírozzák ki a saját gyerekei

A nemzetközi porondon teljesen tetőfokára hágott a feszültség, a hollywoodi dráma pedig az idei év celebbotrányai közül is kiemelkedik. Úgy tűnik, Angelina Jolie és Brad Pitt gyermekei végleg elfordultak a színésztől. A Spelman College diplomaosztóján a 21 éves örökbefogadott lány, Zahara a mikrofonba üvöltötte új nevét: Zahara Marley Jolie – ezzel nyilvánosan, a világ előtt dobta el a Pitt nevet.

Nem ő az egyetlen, aki így döntött, és ez a legnagyobb tőr a színész szívében. A vérszerinti lányuk, Shiloh szintén nemrég nyújtott be hivatalos bírósági kérvényt a Pitt név törlésére. Bátyjuk, Maddox egy stáblistán, míg a legkisebb lány, Vivienne egy Broadway-musical programfüzetében szerepelt kizárólag Jolie-ként. Úgy tűnik, Brad Pitt számára nincs visszaút: a gyerekek szép lassan teljesen megszakítják vele a kapcsolatot, és a nevét is kiirtják az életükből.

Mészáros Árpád Zsolt fia, Bende nem fog tudni megbocsátani soha apjának (Fotó Mediaworks)

Mészáros Bende sokkoló vallomása édesapjáról

Magyarországon is hasonlóan durva apa-fia háború borzolja a kedélyeket, ami kísértetiesen emlékeztet a Brad Pitt-féle családi elhidegülésre. Hatalmas port kavart az eset, amikor Mészáros Árpád Zsolt színművész fia, Mészáros Bende a Borsnak elképesztő dolgokat állított az apjáról. Elárulta, hogy MÁZS féléves korában elhagyta őket azzal az indokkal, hogy rákos, ám ahelyett, hogy a családjával lett volna, színházi táncoslányoknak csavarta el a fejét.

Féléves koromban apa elhagyott minket, arra hivatkozva, hogy ő rákos, és élnie kell. Én úgy gondolom, hogyha az ember beteg és van egy féléves gyermeke, és egy családja, akkor velük akarja tölteni a hátralévő idejét. Nem mindenféle táncos lányra megy rá, és csavarja el a fejét a színházban lévő kollégáknak, miközben a párja egyedül neveli a gyermeküket

- nyilatkozta korábban Bende lapunknak. A fiú szerint apja sosem törődött vele, ráadásul hónapok óta durván fenyegeti őt, édesanyját, és korábbi párját, Zsigmond Angit is – utóbbit kompromittáló felvételek kiszivárogtatásával zsarolta. A legsúlyosabb vád szerint a színész egy telefonhívásban a gyászoló édesanyának azt mondta: neki kellett volna meghalnia a nagymama helyett. Bende szerint a családi béke már rég csak egy álszent álarc volt.