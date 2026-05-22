Imádnivaló fotón Szoboszlai Dominik kislánya, mindenki odavan érte

Tündéri fotót osztott meg a Liverpool magyar középpályásának felesége, Buzsik Borka. Szoboszlai Dominik kislánya ezen egy másik focista, Cody Gakpo gyermekével kézenfogva látható. A rajongók odáig vannak a kicsikről készült képért.
Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka tavaly adott életet első gyermeküknek. A kislány igazi hajas baba, aki édesanyjával rendszeresen jár ki az Anfieldre, hogy élőben szurkoljon az édesapjának. A Liverpool magyar focistája utoljára márciusban osztott meg képet a piciről, amikor a válogatott mérkőzések miatt hazarepültek Angliából, Buzsik Borka viszont rendszeresen mutat családi pillanatokat a közel 100 ezres követőtáborának. Egy hónapja sincs, hogy bepillantást engedett az olaszországi kirándulásukba, a minap pedig a kislány egyik kedvenc mesekönyvéről is lerántotta a leplet.
Most viszont arról osztott meg fotót az Instagramon, ahogy a szintén Liverpoolban játszó Cody Gakpo feleségével és gyermekével közös programon vettek részt. A két kicsiről egy olyan kép készült, amelyen a babakocsiban ülve egymás kezét fogják.
