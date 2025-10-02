„Rengetegszer szenvedtem az ő hiányától” – megszólalt Jolly elhagyott fia, aki a Megasztárban szakítja fel a sebeket

Szívszorító dallal és az édesapjának szánt üzenettel lép a színpadra Tarcsi Zoltán, Jolly fia a Megasztár szombati válogatójában.

Jolly fia édesapjának üzen a Megasztár színpadán (Fotó: TV2)

Tarcsi Szilveszter (Slyron) már a TV2 kamerái előtt őszintén beszélt arról, hogy nincs könnyű helyzetben, ugyanis mostanában nem túl jó a kapcsolata az apukájával, és kérdéses, hogy el tudják-e ásni a csatabárdot.

Én úgy érzem, hogy az elmúlt években nagyon sok fájdalom, nagyon sok szomorúság halmozódott fel a lelkemben, és szeretném ezt ebben a dalban mind kiadni magamból

– árulta el Jolly fia.

Ennek fényében Tarcsi Szilveszter dalválasztása sem lesz meglepő: Horváth Jenő, Levél apukához című lírai dalát adja majd elő, és talán nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy nem egy zsűritag szemébe csal könnyet az érzelmes előadásmóddal.

"Apuka gyere haza, szépen kérlek,

ígérem jó leszek nagyon.

Nem verem meg többé a kisöcsémet,

fogamat szó nélkül megmosom.



Semmit se hozz nekem,

mert más úgysem kell,

csak te gyere és velünk maradj.

Ugye nem váratsz soká,

és egy reggel itt leszel?

Csókol kisfiad"

– hangzik el a dalban.

A Bors megkereste Jolly fiát, aki úgy érzi, produkciójával valóban át tudta adni a benne kavargó mély érzéseket. Tarcsi Szilveszter ugyanakkor fontosnak tartotta kiemelni, hogy eszébe sincs az édesapjával való konfliktusból hatásvadász módon hasznot húzni.

Én úgy mentem oda a Megasztár stúdiójába, hogy abban a pillanatban szeretnék mindent kizárni az életemből, és minden fájdalmamat és érzésemet bele szeretném tenni abba a dalba, hogy át tudjam adni az embereknek azt, amiről ez a dal valójában szól. Nagyon sok gyermek, tini szenved valamelyik szülő hiányától, és ez egy életre szóló trauma. Én úgy érzem, hogy amit szerettem volna átadni, azt sikerült is

– kezdte a Borsnak Tarcsi Zoltán fia.

Jolly fia a Megasztárban: Remélem, hogy apu őszintén fog reagálni

Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, számít-e arra a 23 éves énekes, hogy édesapja megenyhül és megkeresi őt, ha a fülébe jut, hogy a Megasztár színpadáról üzen neki.

"Én nem azért jelentkeztem ezzel a dallal, hogy apukám megkeressen. Úgy éreztem, hogy ez az egy téma, ami annyira megérett bennem és annyira közel érzek magamhoz, hogy talán ez az, amit a legjobban át tudnék adni az embereknek. Abban bízom, hogy ha ő ezt látni fogja, akkor átértékeli a kettőnk kapcsolatát, és kicsit át fogja látni az én oldalamat is, hogy én mit éltem át. Én alapvetően egy nagyon apás gyerek voltam, és rengetegszer szenvedtem az ő hiányától. Remélem, hogy apu őszintén fog reagálni, ha látja az adást. Ha úgy is gondolja, hogy reagálni akar, akkor őszintén fog nyilatkozni. Nálunk az volt a helyzet, hogy apám nemcsak egy apuka, de egy ismert személy is. Sokszor nem volt annyira jelen az életemben, főleg, amikor általános iskolás voltam. A gyerekek irigykedtek és azzal vádoltak meg, hogy ő nem is az apám, csak kitalálom"