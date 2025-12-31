"Hálás vagyok mindenért" - Curtis felesége megható sorokkal búcsúzik az évtől

Curtis felesége, Barnai Judit érzelmes sorokkal búcsúztatja a 2025-ös évet. Legfrissebb Instagram-posztjában egy fotóalbummal idézi fel az elmúlt hónapok legfontosabb pillanatait. A válogatásban helyet kapott az esküvőjük, a közös utazásaik, valamint a családdal és barátokkal megélt boldog pillanatok is.

Fotó: Fotó: Szabolcs László

Curtis felesége így búcsúzik a 2025-ös évtől

Barnai Judit egy teljes fotóalbummal idézte fel, mi minden történt velük az idei esztendőben. Férjével közösen részt vettek az Ázsia Expressz műsorában, idén tartották az esküvőjüket, egy új családtaggal is bővült az életük, és természetesen rengeteg időt töltöttek a családjukkal és a barátaikkal is.

Hálás vagyok mindenért, amit adtál 2025, legyen az rossz vagy jó, mert mindenből tanul az ember. Várlak 2026, mit tartogatsz? Köszönöm a sok jó embert, aki körülvesz, mert miattatok igazán boldog a lelkem

- írta Curtis felesége a poszthoz.

Természetesen férje, Széki Attila is köszönetet mondott az idei évért.