Bódi Bence párja három évnyi influenszerkedés után már lakást tudott venni: „Minden álmomat felülmúltam ezzel”

Az influenszervilág sokak számára még mindig átláthatatlan, de Bódi Bence és Varga Rebeka története jól mutatja, mekkora lehetőségek vannak benne. Rebeka most egy TikTok-videóban osztotta meg követőivel, hogy hosszú keresgélés után végre megtalálta álmai otthonát. A bejelentés mögött azonban évek munkája, tudatos építkezés és nem kevés kitartás áll.

Bódi Bence párja, Varga Rebeka őszintén mesélt arról, milyen hosszú út vezetett idáig, és mennyi nehézséggel kellett szembenéznie, mire megtalálta a megfelelő ingatlant.

El se hiszem, hogy megvettem az első lakásomat. Konkrétan több hónapja kerestem az igazit, rengeteg lakást megnéztünk Bencével, és valahogy nem akart összejönni egyik sem. Tudjátok, van az a helyzet, amikor azt érzitek, minden ellenetek szegül. Valójában mindig csak utólag érti meg az ember, hogy mi miért is történt. Első körben jóval kisebb ingatlanokat nézegettem. Aminek nagyon örülök, és ami nagyon fontos, hogy ezt a lakást két lakásra fogom osztani. Végtelenül hálásnak és áldottnak érzem magam, hogy ezt a célomat elértem. Minden álmom az volt, hogy egy ilyen osztott ajtós, osztott ablakos enteriőr legyen

– mondta TikTok videójában Varga Rebeka.

A lakás ráadásul nemcsak otthon lesz számára, hanem befektetés is, hiszen elárulta, hogy kiadásban gondolkodik. Ez már egy tudatos, előre megtervezett lépés, ami azt mutatja, hogy nemcsak a jelenre, hanem a jövőre is gondol.

Évek munkája áll mögötte

Varga Rebeka azt is elárulta, hogy ez a siker nem egyik napról a másikra jött, hanem hosszú évek kitartó munkájának eredménye.

Három évvel ezelőtt, amikor ezt elkezdtem, az volt a célom, hogy három évvel később, amikor Beni elkezdi az ovit, akkor ne kelljen nyolc órába visszamennem alkalmazottként dolgozni. Minden álmomat felülmúltam ezzel. Ha az a kérdés, hogy mit adott nekem ez a szakma, és mennyi mindent köszönhetek neki: kapcsolatot, rengeteg barátságot és nagyon sok mindent mindemellett

– fogalmazott Varga Rebeka influenszer.

A követők sem maradtak csendben, rengetegen gratuláltak neki a kommentekben.