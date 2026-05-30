Küszöbön az Arsenal–PSG BL-döntő: Curtis szerint ez a csapat lesz a bajnok!

Az európai klubfutball legnagyobb mérkőzésének különlegessége, hogy Magyarország először ad otthont BL-döntőnek. Már a mérkőzést megelőző napokban több tízezer szurkoló érkezett Budapestre, a belvárosban pedig egész hétvégén futballünnep zajlik különböző programokkal és szurkolói eseményekkel.

BL-Döntő: Curtis és kisfia otthonról nézik az Arsenal PSG elleni meccsét, az előestén azonban több világsztár focistával is sikerült fotózkodniuk (Fotó: Máté Krisztián)

Curtis a péntek esti ráhangolódó bajnokságon járt kisfiával, ahol rengeteg legendával találkoztak, a kiemelt pillanatokról pedig természetesen fotók is készültek. A rapper a Borsnak elárulta: óriási élmény volt ekkora futballsztárokkal találkozni.

A kisfiam révén most egészen konkrétan újraélem a gyerekkoromat!

- kezdi lelkesen a rapper, aki hozzátette:

Nagyon örülök, hogy ő is ennyire szereti a focit és együtt élhetjük át ezeket az eseményeket. Viszont furcsa, mert ezúttal olyan legendák érkeztek, akiken én nőttem fel. Juhász Roli barátomtól kaptuk a jegyeket, a meccs után pedig volt lehetőség fotózkodni is a focistákkal. Fantasztikus rendezés volt, nagyon nagy élmény volt ekkora sztárokat testközelből látni játszani.

Curtis gyereke társaságában Julio Caesarral találkozott

Curtis kisfia, Doncsi ugyan nem mindenkivel volt pontosan tisztába, apukája azonban rengeteg fotót és videót mutatott neki a legendákról, így már ő is felkészülten várta a péntek estét.

Roberto Carlost már nagyon várta, mutattam neki felvételeket, hogy milyen gólokat lőtt korábban, Luis Figo is lenyűgözte, de persze, amikor meglátta Szoboszlai Dominikot, az mindent felülírt

- tette hozzá nevetve. Doncsinak ugyanis a magyar labdarúgó hatalmas példaképe:

Nem tudok olyan eseményre menni, ahol ha ott van Dominik, akkor ne kérnénk tőle friss fotót és autogramot. Mbappé egyébként még nagy kedvenc, ő nem lesz itt, de ő még bakancslistás, mert nagyon kedveljük, reméljük vele is összejön egyszer egy személyes találkozó.

Dzsudzsák Balázs sem maradhatott ki a fotózkodásból

S hogy a BL-döntő közvetítést nézik-e majd szombat este?

Curtis természetesen határozott igennel válaszolt, mint mondja, ma este még több szurkoló lepi el a fővárost és ekkora tömegbe már nem szeretné bevinni a kisfiát.