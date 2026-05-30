Küszöbön az Arsenal–PSG BL-döntő: Curtis szerint ez a csapat lesz a bajnok!

Az európai klubfutball legnagyobb mérkőzésének különlegessége, hogy Magyarország először ad otthont BL-döntőnek. Már a mérkőzést megelőző napokban több tízezer szurkoló érkezett Budapestre, a belvárosban pedig egész hétvégén futballünnep zajlik különböző programokkal és szurkolói eseményekkel.
Curtis a péntek esti ráhangolódó bajnokságon járt kisfiával, ahol rengeteg legendával találkoztak, a kiemelt pillanatokról pedig természetesen fotók is készültek. A rapper a Borsnak elárulta: óriási élmény volt ekkora futballsztárokkal találkozni.
A kisfiam révén most egészen konkrétan újraélem a gyerekkoromat!
- kezdi lelkesen a rapper, aki hozzátette:
Nagyon örülök, hogy ő is ennyire szereti a focit és együtt élhetjük át ezeket az eseményeket. Viszont furcsa, mert ezúttal olyan legendák érkeztek, akiken én nőttem fel. Juhász Roli barátomtól kaptuk a jegyeket, a meccs után pedig volt lehetőség fotózkodni is a focistákkal. Fantasztikus rendezés volt, nagyon nagy élmény volt ekkora sztárokat testközelből látni játszani.
Curtis kisfia, Doncsi ugyan nem mindenkivel volt pontosan tisztába, apukája azonban rengeteg fotót és videót mutatott neki a legendákról, így már ő is felkészülten várta a péntek estét.
Roberto Carlost már nagyon várta, mutattam neki felvételeket, hogy milyen gólokat lőtt korábban, Luis Figo is lenyűgözte, de persze, amikor meglátta Szoboszlai Dominikot, az mindent felülírt
- tette hozzá nevetve. Doncsinak ugyanis a magyar labdarúgó hatalmas példaképe:
Nem tudok olyan eseményre menni, ahol ha ott van Dominik, akkor ne kérnénk tőle friss fotót és autogramot. Mbappé egyébként még nagy kedvenc, ő nem lesz itt, de ő még bakancslistás, mert nagyon kedveljük, reméljük vele is összejön egyszer egy személyes találkozó.
Curtis természetesen határozott igennel válaszolt, mint mondja, ma este még több szurkoló lepi el a fővárost és ekkora tömegbe már nem szeretné bevinni a kisfiát.
Barátok jönnek át hozzánk, együtt nézzük tévén, már nagyon várjuk. Fogadni is szoktunk nyilván, ez hozzá tartozik a focihoz szerintem. Én arra tippelek, hogy a PSG be fogja húzni a ma esti győzelmet, de persze nem lehet tudni, de én most őket látom esélyesebbnek.
A címvédő PSG újabb trófeára hajt, míg az Arsenal története egyik legnagyobb sikerére készül. A londoniak hosszú évek után jutottak ismét a csúcs közelébe, és szeretnék megszerezni első BL-győzelmüket. A döntő magyar idő szerint 18 órakor kezdődik, így ma este eldől, hogy a PSG folytatja-e európai sikersorozatát, vagy az Arsenal ír új fejezetet klubja történetében. Egy biztos: Budapest futballtörténelmi estére készül.
