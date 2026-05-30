BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Zsanett, Janka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rendőri kísérettel érkeznek a PSG szurkolói a Puskás Arénába - galéria

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors bl-döntő
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 15:50
Arsenal FCPSG
Elindultak a francia szurkolók a Puskás Arénába. Szombat este 18 órakor kezdődik PSG-Arsenal BL-döntő Budapesten.

Pontban 15 órakor indult útnak a PSG szurkolói menete az MTK Sportparktól a Puskás Aréna felé. A párizsi drukkerek rendőri felvezetés mellett vonultak végig Budapest utcáin, hogy a helyszínen biztassák csapatukat az Arsenal elleni BL-döntőben. A francia szurkolók látványos és hangos felvonulást produkáltak: a menetet dobpergés, rigmusok és énekszó kísérte, miközben a füstgyertyák füstje is beborította az útvonal egyes szakaszait. A PSG-drukkerek már órákkal a kezdő sípszó előtt megteremtették a fináléhoz méltó futballhangulatot Budapest utcáin.

Rendőri kísérettel érkeznek a PSG szurkolói a BL-döntőre
Rendőri kísérettel érkeznek a PSG szurkolói a BL-döntőre Fotó: AFP

Rendőri kísérettel érkeznek a PSG szurkolói a BL-döntőre

A PSG kemény magja már elindult a Puskás Aréna felé, a szurkolói menetet több száz rendőr és szervező kíséri a stadionig. A párizsi drukkerek énekszóval, rigmusokkal és füstgyertyákkal hangolnak a Bajnokok Ligája-döntőre, miközben Budapest utcáin is egyre fokozódik a hangulat.

Persze nemcsak a magyar fővárosban tombol a futballőrület. Franciaország-szerte is megtelnek a közös szurkolói zónák, ahol ezrek gyűlnek össze, hogy együtt kövessék a PSG-Arsenal finálét. A párizsiak természetesen arra hajtanak, hogy megvédjék a BL-címüket.

Elindultak a PSG szurkolói a Puskás Arénába - mutatjuk a képeket:

Galéria: Rendőri kísérettel érkeznek a PSG szurkolói a Puskás Arénába
1/4
Rendőri felvezetéssel érkeznek a PSG szurkolói a Puskás Arénába

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu