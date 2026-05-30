Rendőri kísérettel érkeznek a PSG szurkolói a Puskás Arénába - galéria

Pontban 15 órakor indult útnak a PSG szurkolói menete az MTK Sportparktól a Puskás Aréna felé. A párizsi drukkerek rendőri felvezetés mellett vonultak végig Budapest utcáin, hogy a helyszínen biztassák csapatukat az Arsenal elleni BL-döntőben. A francia szurkolók látványos és hangos felvonulást produkáltak: a menetet dobpergés, rigmusok és énekszó kísérte, miközben a füstgyertyák füstje is beborította az útvonal egyes szakaszait. A PSG-drukkerek már órákkal a kezdő sípszó előtt megteremtették a fináléhoz méltó futballhangulatot Budapest utcáin.

Rendőri kísérettel érkeznek a PSG szurkolói a BL-döntőre Fotó: AFP

A PSG kemény magja már elindult a Puskás Aréna felé, a szurkolói menetet több száz rendőr és szervező kíséri a stadionig. A párizsi drukkerek énekszóval, rigmusokkal és füstgyertyákkal hangolnak a Bajnokok Ligája-döntőre, miközben Budapest utcáin is egyre fokozódik a hangulat.

Persze nemcsak a magyar fővárosban tombol a futballőrület. Franciaország-szerte is megtelnek a közös szurkolói zónák, ahol ezrek gyűlnek össze, hogy együtt kövessék a PSG-Arsenal finálét. A párizsiak természetesen arra hajtanak, hogy megvédjék a BL-címüket.

Elindultak a PSG szurkolói a Puskás Arénába - mutatjuk a képeket: