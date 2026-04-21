Gólyahír: megszületett Bangó Margit ükunokája!

Emilio és felesége, Jellinek Tina lánya, kis Tina 2025 novemberében mondta ki a boldogító igent szerelmének, Norbinak. A nagyszabású esküvő nemcsak a pompájáról maradt emlékezetes, hanem arról is, hogy itt jelentették be hivatalosan: a fiatal pár első gyermekét várja. Bangó Margit ükunokája megszületett, a család életében április 21-e az egyik legfontosabb dátum lett!

Bangó Margit ükunokája megszületett: kis Tina és Norbi az esküvőn jelentették be, hogy érkezik a trónörökös, aki édesapja után a Norbert nevet kapta

A hírt követően a rokonságban szinte minden figyelem a születendő kisfiúra irányult, tűkön ülve várták az érkezését.

„Megmondom őszintén, van olyan, hogy néha elgondolkozom, és egy picit ideges leszek, de közben meg egy akkora kiváltság és egy olyan érzés, amit egy férfi soha nem fog megtudni, hogy milyen az, amikor benned növekszik egy kis élet, amikor érzed minden kis rezdülését. Ez csodálatos érzés, úgyhogy olyankor elszáll minden rossz gondolatom

– árulta el kis Tina.

A napokban aztán a feszültség és az izgalom szinte tapinthatóvá vált, a család minden tagja készen állt: a szülők, a nagyszülők és még a dédszülők is. A szülés körülményeit alaposan megtervezték, programozott császármetszéssel számoltak, és a család szinte ostromállapotban készült a kórházi várakozásra.

A kisfiú 2026. április 21-én 13 óra 20 perckor látta meg a napvilágot, 3455 grammal és gyönyörű göndör hajjal. A kicsi édesapja után a Norbert nevet kapta. A gólyahírről a Bors első kézből értesült. Szerencsére az édesanya és a baba is jól vannak, a családban hatalmas a boldogság!

Emilio és Tina már őrületesen várta a kis Norbika születését (Fotó: Bors)

Nemcsak egy új élet érkezéséről van szó, hanem egy rendkívül erős, több generációs családi kötelékről is. Míg a legfiatalabb családtag születését már alig várták, nem feledkeztek meg egyetlen pillanatra sem Bangó Margit betegségéről sem, hiszen év elején egészségi állapota miatt adott okot az aggodalomra. Kórházba került, ahol sikerült stabilizálni az állapotát, és bár még 24 órás felügyeletre szorul, már otthonában ápolják. A Kossuth-díjas énekesnő elképesztően boldog volt, amikor megtudta, hogy megszületett az ükunokája. A hónapokon át tartó izgalmas várakozás tehát véget ért és új fejezet kezdődhet kis Tina és Norbert életében. Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a családnak!