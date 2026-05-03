"Kicsit félek tőle" – Lehull a lepel, ezt gondolják a külföldiek a magyar ételekről

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 17:45
Egy-két tipikus magyar finomság még a magyarok közül sem csúszik le mindenki torkán. Na de mit szólnak a külföldiek, akik először találkoznak életükben magyar ételekkel?
Kétségtelen, hogy a magyar ételek nem mindennapiak. Úgy tartja a mondás, hogy mindent szeretünk kirántani, vagy ha nem, akkor az alá egy jó hagymás-paprikás alap kerül. Na de mit szólnak mindehhez a külföldiek?

Vajon mit szólnak a külföldi fiatalok a magyar ételekhez?
Arról már több alkalommal is írtunk, miként vélekednek a magyar turistákról külföldön, mely városokat érdemes elkerülni, ha nem szeretnénk, hogy ferde szemmel nézzenek ránk. Na de mi a helyzet a Magyarországra érkezőkkel? Mit gondolnak ők rólunk – illetve jelen esetben a gasztronómiánkról?

A YouTube-on a múltban már többen megpróbálkoztak azzal, hogy megismertessék a magyar konyhát a külföldiekkel. A People vs Food csatornája például egy alkalommal főiskolásoknak mutatta meg, milyenek is a magyar fogások.

A paprikás csirkét például volt, aki a chilis babhoz hasonlította. Alapvetően elnyerte a kóstolók tetszését, nem úgy, mint a rakott káposzta, aminek a megkóstolása előtt egyikőjük úgy fogalmazott: "Kicsit félek tőle..." Később azonban beismerte: alaptalan volt a félelme.

A rakott krumpli az egyik kóstolót teljesen megzavarta. "Ez sütemény? Ez nem sütemény! Te jó ég, ez krumpli!" Többen egyébként a sajtos illat és a tojás miatt kijelentették: ez szerintük alapvetően reggeli.

A BuzzFeed csapata sem volt rest: ők is megmutatták pár külföldinek, mi is kerül a magyarok tányérjára. Náluk például töltött káposzta volt a menü, amire az egyik kóstoló meg is jegyezte: "Minden hússal van töltve?" Nos, alighanem ráérzett a lényegre... "Nem könnyű enni, minden szétesik" - panaszkodott egy másik fiatal az állagra.

Természetesen az ő videójukból sem maradhatott ki a paprikás csirke, amit valaki "a magyar KFC"-ként összegzett.

A gulyás nem mindenki tetszését nyerte el
Érdekes, de talán a gulyás volt a legmegosztóbb étel. Volt, aki "folyékony sült krumpliként" jellemezte, míg mást az zavart meg, miként kellene enni hozzá a tejfölt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
