"Kicsit félek tőle" – Lehull a lepel, ezt gondolják a külföldiek a magyar ételekről

Kétségtelen, hogy a magyar ételek nem mindennapiak. Úgy tartja a mondás, hogy mindent szeretünk kirántani, vagy ha nem, akkor az alá egy jó hagymás-paprikás alap kerül. Na de mit szólnak mindehhez a külföldiek?

Arról már több alkalommal is írtunk, miként vélekednek a magyar turistákról külföldön, mely városokat érdemes elkerülni, ha nem szeretnénk, hogy ferde szemmel nézzenek ránk. Na de mi a helyzet a Magyarországra érkezőkkel? Mit gondolnak ők rólunk – illetve jelen esetben a gasztronómiánkról?

A YouTube-on a múltban már többen megpróbálkoztak azzal, hogy megismertessék a magyar konyhát a külföldiekkel. A People vs Food csatornája például egy alkalommal főiskolásoknak mutatta meg, milyenek is a magyar fogások.

A paprikás csirkét például volt, aki a chilis babhoz hasonlította. Alapvetően elnyerte a kóstolók tetszését, nem úgy, mint a rakott káposzta, aminek a megkóstolása előtt egyikőjük úgy fogalmazott: "Kicsit félek tőle..." Később azonban beismerte: alaptalan volt a félelme.

A rakott krumpli az egyik kóstolót teljesen megzavarta. "Ez sütemény? Ez nem sütemény! Te jó ég, ez krumpli!" Többen egyébként a sajtos illat és a tojás miatt kijelentették: ez szerintük alapvetően reggeli.

A BuzzFeed csapata sem volt rest: ők is megmutatták pár külföldinek, mi is kerül a magyarok tányérjára. Náluk például töltött káposzta volt a menü, amire az egyik kóstoló meg is jegyezte: "Minden hússal van töltve?" Nos, alighanem ráérzett a lényegre... "Nem könnyű enni, minden szétesik" - panaszkodott egy másik fiatal az állagra.

Természetesen az ő videójukból sem maradhatott ki a paprikás csirke, amit valaki "a magyar KFC"-ként összegzett.

A gulyás nem mindenki tetszését nyerte el

Érdekes, de talán a gulyás volt a legmegosztóbb étel. Volt, aki "folyékony sült krumpliként" jellemezte, míg mást az zavart meg, miként kellene enni hozzá a tejfölt.