„Szerencsés unokám van, hogy ilyen gyereket kapott” – Nagy az öröm a Bangó családban

A Bors első kézből értesült a nagyszerű hírről, miszerint megszületett Bangó Margit ükunokája, Norbika. A mulatós zene koronázatlan királynőjének lánya lapunknak most minden részletről beszámolt, ami az elmúlt két hétben történt. Norbika édesapja után kapta a nevét, aki már most nagyszerűen érzi magát a tágas család köreiben. Bangó Marika elmondása szerint nem lesz neki nehéz alkalmazkodni a sok emberhez.

Bangó Margit dédunokája az esküvőn jelentette be, hogy újdonsült férjével gyermeket várnak (Fotó: Szabolcs László)

Nagy az öröm Bangó Margitéknál

Nagyon örülünk a picinek. Tündérszép dédunokám lett, úgyhogy nagyon nagy a boldogság a családban. Kézről kézre adjuk a gyereket, amikor kimegyünk hozzá meglátogatni

– mesélte lapunknak Bangó Marika.

A család alaposan kigondolta a kisbaba érkezését és tervezett császármetszéssel számoltak. Szerencsére minden problémamentesen ment és az anyuka, a körülményekhez képest nagyszerűen érezte magát. „Nagyon erős csaj az én dédunokám. Mindent ügyesen csinált és a mai napig is csinál és szépen mennek a dolgok, a maga rendjében” – árulta el az újdonsült dédnagymama.

Bangó Marika édesanyját jelenleg is kórházban ápolják (Fotó: Bangó Marika)

Két hét alatt semmi gond nem volt Norbikával

Hála Istennek nagyon jó kisbaba a pici. Eszik, alszik, amit ilyenkor a gyerekek szoktak és nagyon szerencsés unokám van, hogy ilyen gyereket kapott a Jóistentől. Még nyilván szokniuk kell egymást, de ez annyira könnyen megy, amikor valaki anyává válik. A gyerek születésével születik az anyaság is

– jelentette ki Bangó Marika.

A család öröme mellett mégis van valami, ami sokakat foglalkoztat: Ez pedig Bangó Margit állapota. Az elmúlt időben egy komoly hullámvasút volt a család élete, mivel folyamatos kórházi kezelésre kell járnia a művésznőnek. „Jelenleg kórházban van a kezelések miatt. Pár nap múlva pedig már jöhet is haza” – jegyezte meg Bangó Margit lánya.

Norbika születése nagy öröm volt a családnak. Azt pedig, hogy hamarosan szülői örömök elé néznek a fiatalok, az esküvőjükön jelentette be Emilio és Tina lánya. A boldogságot egyetlen dolog árnyékolja be, Bangó Margit állapota, melynek részleteit a család nem osztotta meg a nyilvánossággal. Marika minden esetre bizakodó, mivel korábbi elmondása szerint édesanyja már elindult a gyógyulás útján.