Friss hírek Bangó Margitról: 24 órás felügyelet van mellette

Egy ország aggódott érte, amikor kiderült, hogy Bangó Margit kórházba került. Súlyos betegséggel kell megküzdenie, de szerencsére már otthon, szerettei körében.

Bangó Margit immár otthon, családja körében gyógyul

Fotó: Markovics Gábor / Bors

Az év elején aggasztó hírek érkeztek a mulatós zene koronázatlan királynője felől. „Szeretetre, imára van szüksége” – üzente korábban Emilio. Sokáig kórházban ápolták a 76 éves Bangó Margitot, aki az utóbbi időben a jelek szerint egyértelműen a gyógyulás útjára lépett. "Lassan, de biztosan próbál kijönni a betegségből. Természetesen mindenki ott segít neki, ahol tud és szerencsére most minden jól alakul" – árulta el pár napja a Borsnak Bangó Marika, most pedig Emilio beszélt részletesebben az állapotáról.

A nap 24 órájában van valaki Bangó Margit mellett

A kezelések miatt időnként még mindig be kell járni a kórházba, de hogy pontosan mikor, azt mindig az orvosok döntik el. Ám most már egyre többet lehet otthon, mert jók az eredményei.

"76 éves a drágám, április 4-én ünnepelte a születésnapját, és azt tudom mondani, hogy elképesztő kitartással küzd a gyógyulásért. Imádja az egész országot, és nagyon szeretne újra színpadra állni, mert hiányzik neki a közönség és az éneklés. Én is nagyon szeretnék még vele együtt fellépni, ezt mindig el is mondom neki" – jelentette ki Emilio, hozzátéve: az énekesnő természetesen nagyon várja a dédunoka érkezését is.

"Most 24 órás felügyelet van mellette, általában én vagy Tina vagyunk ott, de sokszor a kisebbik Tina és a vejem, Norbi is besegít, úgyhogy a mama sosem marad egyedül, úgy vigyázunk rá, mint egy gyémántra" – árulta el Emilio a Blikknek.