Így van most: Otthonában gyógyulva várja ükunokája születését Bangó Margit

Az év elején aggasztó hírek érkeztek a mulatós zene koronázatlan királynője felől. „Szeretetre, imára van szüksége” - nyilatkozta korábban Emilio. Sokáig kórházban ápolták Bangó Margitot, aki a jelek szerint a gyógyulás útjára lépett. Bangó Marika, az énekesnő lánya a Borsnak mesélte el, hogy nagy várakozás tölti el a családot, mivel a napokban megérkezik az ő első dédunokája és édesanyja ükunokája.

Bangó Marika édesanyja, Bangó Margit nem adja fel a küzdelmet és hisz a gyógyulásában (Fotó: Bangó Marika)

Bangó Margit már otthon piheni ki az elmúlt hónapokat

Úgy gondolom, hogy már a gyógyulás útjára lépett és lassan, de biztosan próbál kijönni a betegségből. Természetesen mindenki ott segít neki, ahol tud és szerencsére most minden jól alakul

– mondta lapunknak Bangó Marika.

Február elején Emilio úgy számolt be a Tények Plusznak, hogy még kórházban ápolják az énekesnőt. Szerencsére azóta már hazaengedték és így a családdal együtt várhatja az ükunoka érkezését. „Többször mennie kell vizsgálatokra a kórházba, de most otthon van és a saját házában pihenhet” - mesélte lapunknak Marika, akinek szintén nem volt egyszerű az elmúlt időszak.

Tavaly év végén arról beszélt a Borsnak az énekesnő, hogy kiújult a gerincproblémája és műteni kell. Azóta sok víz lefolyt a Dunán és már fellépéseket is vállal Bangó Marika. „A műtétem még mindig megcsináltatnám, mivel egészségügyileg nem vagyok 100 százalékos állapotban. Nagyon várom is, hogy túl legyek rajta” - árulta el az énekesnő.

Bangó Marika férjével együtt már nagyon várja a dédunoka érkezését (Fotó: Szabolcs László)

Pár nap és megszületik Bangó Margit ükunokája

A család már nagyon várja a legújabb családtag érkezését. Én már rutinos vagyok, mivel hat unoka születését átéltem már és a dédunoka sem lesz másabb. Nyilván ő lesz az első dédunokánk, ami egy nagy öröm, de rutinból ezt is megoldjuk majd

– mondta Bangó Margit lánya.

Kis Tina és férje, az esküvőjükön jelentették be, hogy érkezik a baba. Mindenkit meglepett az örömhír és sokan gratuláltak nekik a közösségi oldalakon. „A szülők nagyon jól vannak és nagy az izgalom már náluk is. Szerintem már nem kell sokat várniuk, mivel pár nap és megszületik az első gyermekük” - emelte ki a leendő dédmama.