Holttestet találtak a Dunában, Kiskunlacházára vonultak a tűzoltók

Lebegő holttest miatt riasztották a tűzoltókat Kiskunlacházára a Duna partra – tudta meg a Bors. A hatóság emberei pillanatok alatt a helyszínen voltak, köztük az ráckevei önkormányzati tűzoltóság tagjai is, akik azonnal csónakba pattantak, hogy ki tudják emelni a testet a vízből. A mentésről képeket is készítettek.

Holttestet találtak a Dunában, kihúzták a tűzoltók Fotó: Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve

Holttestet találtak a Dunában

Május 5-én sokkoló látványban volt része annak a szemtanúnak, aki felfedezte, hogy Kiskunlacházán a Dunában egy holttest lebeg. A sokkból magához térve azonnal tárcsázta a segélyhívót és bejelentette a látottakat. A rendőrség és a tűzoltóság is kivonult a kiskunlacházi Pihenő sétányra, ahol azonnal megkezdték a mentési feladatokat.

Az Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve osztotta meg a történteket a közösségi oldalán, miszerint egy halott kiemeléséhez kértek tőlük segítséget. Akkor azt az információt kapták, hogy a parttól nagyjából 20-25 méterre látható a test, amit a szemtanú nem tudott kiemelni a vízből, ezért azonnal segítséget kért a hatóságoktól.

2026. május 5-én 19:25-kor kaptuk a riasztást: Kiskunlacháza, Pihenő sétányon halott kiemeléséhez, műszaki mentésben kértek segítséget. A bejelentés alapján: "Dunában találtak egy holttestet

– közölték.

A férfin már nem tudtak segíteni Fotó: Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve

Kiderült, hogy egy férfiról volt szó, akinek vélhetően csónakja is volt, azt sikerült partra húzni. A tűzoltóság tagjai végül azzal mentek be érte a vízbe.

"A rajparancsnokunktól kapott információk szerint a jelzett helyen a parttól körülbelül 20-25 méterre a vízen egy test lebegett. Kiérkezésünk előtt a személy csónakját kihozták, amivel egységünk bement érte, és a személyt kihozta, partra emelte. Rendőrségi azonosítás után derült ki, hogy egy szépkorú férfiről van szó, aki budapesti lakos, és kb. 1 - 1,5 órája hunyt el. Kollégáink az elhunytat letakarták és a rendőr kollégáknak a helyszínt átadták, akik az orvosi ügyeletet és a nyomozó kollégákat várták. A helyszínen további tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség, egységünk bevonult állomáshelyére.

Részvétünket ezúton fejezzük ki az elhunyt hozzátartozóinak"

- számoltak be a sajnálatos esetről.





