Megállíthatatlan a Séfek Séfe sztárja: Balogh Tamásné már 30 kilótól szabadult meg – Így néz ki most!

Balogh Tamásné története sokak számára inspiráló, hiszen őszintén vallott arról, hogy a leghőbb vágya, a babaprojekt sikere érdekében hozott meg egy drasztikus döntést. Az útja még tavaly kezdődött, amikor elszánta magát az életmódváltásra. Bár hatalmas akaraterővel vágott bele, az életmódváltás önmagában nem hozta meg a kívánt gyors áttörést, így a Séfek Séfe sztárja úgy döntött, szintet lép.

Balogh Tamásné fogyása bámulatos, már csak 10 kilogrammtól szeretne megszabadulni (Fotó: Instagram)

Balogh Tamásné műtétje sorsfordító volt számára

Eszter nem akart lemondani az anyaságról, ezért 2025 novemberében Törökországba utazott, hogy alávesse magát egy gyomorszűkítő műtétnek. Ebben a nehéz, de sorsfordító döntésben nem volt egyedül: barátnője, Paprika Dorina kísérte el és támogatta, aki korábban maga is hasonló beavatkozáson esett át, így pontosan tudta, min megy keresztül a barátnője. A karácsony előtti időszak sokaknak a túlevésről szól, Eszter számára azonban ez volt az új élet kezdete.

2026 áprilisi mérleg: -30 kilogramm

Bár a műtét utáni első hat hét kritikus jelentőségű volt, hiszen ilyenkor a gyomor befogadóképessége minimális, és a szervezetnek hozzá kell szoknia a radikálisan kevesebb tápanyaghoz, Eszter minden akadályt sikerrel vett. A 2026-os év tavasza már egy teljesen új nőt talált. Április közepére Eszter büszkén jelentette be közösségi oldalán, hogy a decemberi beavatkozás óta összesen már 30 kilogrammtól szabadult meg.

Ez a hatalmas súlycsökkenés alapvető változásokat hozott a mindennapjaiba. A korábbi 48-50-es ruhaméreteit végleg száműzte a gardróbjából, és jelenleg már 42-es, illetve L-es ruhákat vásárol. A változás olyan szembeötlő, hogy követői alig győzik dicsérni a friss fotói alatt, amelyeken egy sugárzó, magabiztos nő köszön vissza.

Balogh Tamsáné férje mindenben támogatja feleségét, hogy elérje azt, amit szeretne (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Már csak tíz kiló van hátra a végcélig

A fogyás üteme és Eszter kitartása példaértékű. A híresség legutóbb egy éttermi látogatással ünnepelte meg a 30 kilós mérföldkövet, ahol egy „előtte-utána” fotóval is megmutatta a különbséget. A bejegyzésből az is kiderült, hogy Eszter már látja az alagút végét: már csak mindössze 10 kilogramm választja el attól a bűvös számtól, amit a folyamat elején végcélként tűzött ki maga elé.

Elértem a -30 kg-ot! Nagyon boldog vagyok, mert már L méretű ruhákat tudok hordani, az egészségem helyreállt, sokkal energikusabb vagyok! Minden nap egyre közelebb vagyok a célhoz. Ha nem fogyok többet, köszönöm, így is jó lesz, de érzem az új ruhákon, hogy kezdenek lógni rajtam!

– írta Instagram oldalán. A súlycsökkenés nemcsak esztétikai kérdés számára, hanem az egészsége és a jövőbeli családalapítási tervei szempontjából is létfontosságú mérföldkő.