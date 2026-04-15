„Az eddigi életem egyik legnagyobb szívdobbanása” – Megható szavakkal köszöntötte fel Balázs Andi a 92 éves Bodrogi Gyulát

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 21:09
Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze ma ünnepli 92. születésnapját. A kerek évforduló alkalmából pályatársai és tisztelői elárasztották szeretetükkel a legendás művészt, de mind közül kiemelkedik Balázs Andrea posztja, aki őszinte rajongással és mély tisztelettel írt közös munkájukról és barátságukról.
Bodrogi Gyula neve egyet jelent a magyar színművészet iránti alázattal és a töretlen energiával. A 92 esztendős művész ma is aktív, és bár a családjával is tervez egy szűkkörű, meghitt ünneplést, a jeles napot stílszerűen ott töltötte, ahol a legjobban érzi magát: a színház falai között. Életfilozófiája szerint nem a fogadalmak, hanem a munka és az élet feltétel nélküli szeretete tartja őt fiatalon. Úgy véli, amíg a színpadon állhat, addig az energia is áramlik benne.

Bodrogi Gyula és Balázs Andrea között nemcsak a színpadon, hanem a magánéletben is mély szeretet és tisztelet honol
 Fotó: FORGÁCS BEA

Balázs Andi vallomása: Bodrogi Gyula több mint kolléga

A kollégák közül Balázs Andrea egy különösen szívhez szóló bejegyzéssel tette emlékezetessé az ünnepet. A színésznő nem titkolta, hogy számára minden egyes találkozás és közös perc a Nemzet Színészével felér egy szakmai és emberi ajándékkal.

Amikor a telefon kijelzőjén megjelenik a név

A színésznő bejegyzéséből kiderül, hogy bár évek óta kollégák, a mai napig izgalommal tölti el, ha a legenda keresi őt. Számára Bodrogi Gyula nem csak egy ikon, hanem egy olyan közvetlen mentor és barát, akinek a figyelme felbecsülhetetlen.

Eddigi életem egyik legnagyobb szívdobbanása

– írta a bejegyzésben a színésznő, tökéletesen összefoglalva azt a tiszteletet, amit a szakma és a közönség érez a művész úr iránt.

A megható köszöntést és a hozzá tartozó fotót IDE KATTINTVA tekintheted meg!

 

