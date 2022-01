Babicsek Bernát édesanyja: Én találtam meg a halott fiamat

Szinte tapintható volt a fájdalom és az elkeseredettség vasárnap délelőtt a solymári Cserje utcában. A szikrázó napsütés ellenére érezhető volt a mély szomorúság, ami valósággal rátelepedett a csendes kis kertvárosra. Ott lakott a mindig vidám, életerős 41 éves Babicsek Bernát, akit zenészként, napi televíziós sorozatok ünnepelt sztárjaként ismert az ország.

A jóképű híresség volt annak a solymári lakástűznek az áldozata, aminek híre a hétvégén bejárta az internetes sajtót. A Bors úgy tudja, egy tűzhelyen felejtett olajos serpenyő okozhatta a halálát, ami kigyulladt és olyan gőzöket, gázokat szabadított fel, amik miatt elfogyott az oxigén Bernát nyolcan négyzetméteres családi házában.

A tragédiának kívülről semmi látható nyoma. Mivel elfogyott az oxigén, a tűz nem terjedt tovább és gyorsan elaludt.

Két napig nem látták

Babicsek Bernátot utoljára december 30-án csütörtökön látták. Aznap a Centrál Színházban Pokorny Liával állt a színpadon, az előadásra meghívta a szüleit is.

– Még süteményt is sütöttem, hogy megünnepeljük az előadást. Mivel a fiam utána ivott egy pohár bort, mi vittük haza. Már nagyon fáradt volt és mondta, hogy szilveszterkor nem is megy sehova, inkább otthon marad és pihen. Akkor láttuk őt utoljára élve – kezdte mesélni a Borsnak könnyeivel küzdve a színész édesanyja a tragikus nap előzményeit.

A szilveszter csendes pihenéssel telt, de mikor a szülők megpróbálták telefonon utolérni fiukat, hogy boldog újévet kívánjanak neki, a színész nem fogadta a hívást. Ekkor keresni kezdték, átmentek a házához.

„Tiszta korom volt az egész kis feje”

– Elkezdtünk kopogni és próbáltunk benyitni a házba, de zárva volt minden. Hirtelen rossz érzés fogott el és a férjem betörte a teraszablakot. Azonnal az emeletre ment én lent kerestem a fiam, de nem volt sehol – mesélte sírva az édesanya.

Ekkor vették észre, hogy mindent befogott valami fekete füst a tűzhely körül.

Ösztönösen a konyha sarkába kaptam a fejem és ott, a konyhaasztal mögött feküdt a fiam.

Már teljesen meg volt merevedve. Nem volt rajta égési sérülés, csak tiszta korom volt az egész kis feje, ahogy ott feküdt. Életem végéig kísérteni fog a pillanat – emlékezett vissza a történtekre Márta néni, aki az eset után képtelen a ház közelébe menni.

Ki akart menekülni

A konyhában keletkezett tűz feltehetően már a tűzoltók helyszínre érkezése előtt oxigénhiány miatt kialudt.

– Szegénykém valamit sütni vagy főzni akarhatott, de olyan fáradt volt már, hogy valószínűleg elaludt. Mikor észrevehette a füstöt, akkor biztosan ki akart menekülni, de a tűzoltók azt mondták, hogy elég egy slukk is abból a levegőből – próbálta rekonstruálni a történteket az édesanya, aki szerint fiának esélye sem volt.

A katasztrófavédelem szerint sem zárható ki, hogy füstmérgezés vezetett a tragédiához.

Szerették a szomszédai

A Bors munkatársai a solymári tragédia helyszínén is jártak. A családi háznál a színész édesapja és néhány rokon pakolászott, a felhajtón még ott állt Bernát autója, pont úgy, ahogy a színész azt a halála előtt hagyta.

Ottjártunkkor sorra érkeztek barátok, ismerősök és szomszédok, hogy egy-egy mécsessel, vagy szál virággal leróják kegyeletüket a tragikus körülmények között elhunyt színész háza előtt.

Közvetlen, mindig barátságos, igazi közösségi emberként tartottak számon szomszédai.

– Mindig köszönt, integetett, ha jöttünk haza a családdal. A lányaim is nagyon kedvelték. Szerette a sramlit, azt a sváb zenét. Gyakran hallgatott nyaranta ilyet a kertben sőt, volt, hogy harmonikájával kijött a kapu elé és játszott is ilyeneket nekünk – emlékezett vissza Babicsek Bernátra közvetlen szomszédja, aki nem tudta elmondani gyermekeinek mi történt a kedves szomszédsráccal.

"Tragikus, ami vele történt"

Babicsek Bernát halálának hírét elsők között osztotta meg az Irigy Hónaljmirigy. Az együttes tagját, Sipos Tamást elérte a Bors: – Figyeltük a pályafutását, játszottunk együtt, volt velünk az Aréna koncerten. Nagyon tragikus, ami vele történt. Senki nem érdemel ilyet, pláne nem egy ilyen ígéretes fiatal fiú. Lacival volt nagyon jóban, de mi is nagyon szerettük a srácot. Nem beszéltünk gyakran, nem voltunk barátok, de akárhányszor találkoztunk mindig jó hangulatban telt. Az egész zenekar nevében szeretnénk a családnak és a barátoknak kitartást kívánni, reméljük lesz, ami enyhíti majd a fájdalmukat – közvetíti a zenekar együttérzését Tamás.

Ki volt Babicsek Bernát?

Hosszú éveken át a tévénézők nagy szívtiprója volt: szerepelt a Barátok közt, a Jóban rosszban és a Szeress most! című sorozatokban is. Színházi színészként is aktív volt: mások mellett Détár Enikő és Pásztor Erzsi oldalán is játszott. Utoljára Pokorny Lia oldalán láthatta a közönség, még december 30-án játszottak a Liaison című előadásban. Színészi karrierje mellett harmonikaművészként is letette a névjegyét. Már 9 éves kora óta foglalkozott a zenével, rendszeresen adott koncerteket. Szólókarrierje mellett a miskolci Paddy and The Rats zenekarban is játszott. Egyedül lakott, komolyabb párkapcsolata nem volt, így szinte csak a munkájának élt. Babicsek Bernát mindössze 41 éves volt.

Pokorny Liával játszott utoljára

A közösségi médián belül is sokan emlékeznek meg szeretett Bernátjukról. Pokorny Lia, Sári Évi és Détár Enikő is elbúcsúzott. Liával közös színdarabban játszottak és 30-án még együtt léptek fel a Liaison című előadásban, Enikővel pedig Karácsony előtt a Fergeteges látogatásnak keresztelt darabban léptek együtt színpadra. – Nem akarom elhinni és képtelen vagyok elfogadni. Fel akarok ébredni ebből a rémálomból – írta közösségi oldalán megemlékezésében Détár Enikő.