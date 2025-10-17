„Na, anyuka? Most nem lesz pénz” – Durván betámadták Babicsek Bernát édesanyját

A 2021. december 31-én elhunyt Babicsek Bernát édesanyja évek óta küzd az igazáért a bíróságon. Úgy véli, hogy a tragédia éjszakáján a helyszínre vezényelt járőr megmenthette volna a fia életét, ha lelkiismeretesebben, körültekintőbben jár el a szabotázsriasztást követően, és nem hagyja el a helyszínt, miután hallotta, hogy valaki bent horkol a solymári házban.

Elnapolták az ítéletet Babicsek Bernát ügyében (Fotó: Facebook)

Mint ismert, Babicsek Bernát aznap éjjel főzni kezdett, ám elaludt, még mielőtt az étel elkészült volna. Lakástűz áldozata lett, élettelen testét az édesapja találta meg január 1-jén délután. A tragikusan fiatalon elhunyt zenész szülei hangsúlyozzák: nem a bosszú vezérli őket, pusztán azt szeretnék, ha a jövőben nem fordulna elő hasonló eset. Az október 16-i tárgyaláson sokáig úgy tűnt, ítéletet hirdetnek az ügyben, ám végül elnapolták a döntést, így a vádlott is csak decemberben szólalhat majd fel az utolsó szó jogán.

Gyalázkodó kommenteket kap Babicsek Bernát édesanyja

Babicsek Márta megdöbbent a bíróság döntésén, szerinte ugyanis minden jólelkű ember érzi, hogy mi az igazság.

Babicsek Bernát édesanyja a bíróságon (Fotó: Török Gergely Ádám/Bors)

A Borsnak ugyanakkor azt is elárulta, időről időre megtalálják olyan gyalázkodó kommentelők, akik minősíthetetlen stílusú üzeneteket küldenek neki.

„Az együtt érző, normális emberek mind tudják, hogy itt hiba történt. Van néhány ember, akinek fogalma sincs az egészről, se az érzéseinkről, se az ügyről. Ők néha kommentelnek hülyeségeket. Van, aki olyat írt, hogy: na, anyuka? Most nem lesz pénz! Kikérem magamnak, ez undorító. Én alapítottam most egy zenei díjat, amivel pénzt is adok, díjat is adok. Három éve nagyon sok pénzem megy el arra, hogy több száz embert vendégül láttam és meghívtam Bernát pincéjéhez, és mindent én álltam. Nem az, hogy én pénzt akarnék, hanem azt mondtuk, hogy eddig is a gyerekek miatt dolgoztunk, és mondtam a férjemnek, most, hogy nincs a Bernát, nem tudunk neki semmit adni, akkor adjuk neki ezt a zenei díjat és hívjuk meg a barátait. Olyan kommentek is vannak, hogy az anyuka miért nem tanította meg főzni a fiát, és hogy egy negyvenéves, vén fazon minek főzött, ha nem is tud főzni” – mondta könnyekkel a szemében, felháborodottan Babicsek Bernát édesanyja, aki annak örül, hogy sikerült elérnie, egy ország beszél arról, ami a fiával történt.