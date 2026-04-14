Újra együtt az Ázsia Expressz szerelmespárja: Már egy ideje jóban vagyunk..."

Pár napja új videó került Ádám Sofi Instagram oldalára, amiben Németh Vini, az énekesnő volt párja is szerepel: bejelentették, hogy hamarosan közös zenével érkeznek, ám ennél több is van a háttérben. A rajongók egyből felkapták a fejüket, hogy vajon mi lehet most a két fiatal zenész között. Ádám Sofi, az Ázsia Expressz sztárja, lapunknak felfedte a titkot.

A tavalyi Ázsia Expressz szereplői, komoly szakításon mentek keresztül, miután elsőként búcsúztak a műsorból (Fotó: Szabolcs László)

Az Ázsia Expressz sztárjai ismét egymásra találtak

A szakítás után mindkét fiatal komolyan beleállt a másikba a zenéikkel, ám akkori elmondásuk alapján semmi személyes sérelem nem alapozta ezeket a dalokat.

Már egy jó ideje jóban vagyunk, ami szerintem egy csodálatos dolog. Úgy éreztem, hogy elég volt a mocskolódásból és átmentem hozzá megmutatni neki az egyik új dalomat. A mai napig felnézek rá zeneileg, mivel szerintem jó érzéke van hozzá. Kikértem a véleményét, tetszett neki és támadt egy olyan ötlete, hogy készítsünk egy közös számot

– mesélte lapunknak Sofi.

A rajongók nyilván meglepődtek, amikor először meglátták a korábbi szerelmespárt egymás oldalán. A páros között is téma volt, hogy vajon mit szólnak majd az emberek, ám korán eldöntötték, hogy nem foglalkoznak ezekkel. „A barátnőim először nem örültek ennek, aztán megbékéltek vele, mivel tudják, hogy a végén úgyis én döntöm el, hogy mit szeretnék csinálni. Anyukám örült neki, mivel ő nagyon szereti Vinit és az ő barátai is pozitívan fogadták a hírt. Mások véleményét pedig lesz.rjuk” - jegyezte meg Ádám Sofi.

A két fiatal énekes kapcsolata bonyolultabb, mint bárki gondolná (Fotó: Szabolcs László)

Mi az igazság? Mi van Ádám Sofi és Németh Vini között?

Vini számomra egy olyan személy, aki soha nem fog eltűnni az életemből. Ő már hozzám nőtt és a jobb kezem lett. Lehet, hogy lesznek szünetek, amikor nem leszünk jóban vagy utálni fogjuk egymást, de az is előfordulhat, hogy tíz év múlva azt mondjuk, hogy elköltözünk együtt valahova. Ki tudom jelenteni, hogy ő a legjobb barátom

– árulta el az énekesnő. A szerelem már elmúlt, de a barátság örökre megmarad.

A szakítás után sokakat meglephet ez a kijelentés, mivel akkoriban nem volt felhőtlen a viszony kettőjük között. Az azóta eltelt hónapok során azonban minden a helyére került és újra egymásra találtak. A fejükben viszont mindig ott lesznek a szakítás nyomai. „A szakítás megerősített abban, hogy bármi történhet, az élet minket mindig összesodor. Nekem akkor is ő volt a legjobb barátom, bármennyire nehéz volt lelkileg az az időszak. Ő egy más utat választott, amikor beindult neki a szekér, ami miatt végül szét is mentünk, de tapasztalja meg, aztán meglátjuk mi sül ki belőle” - mondta lapunknak Ádám Sofi.