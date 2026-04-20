Komoly betegségben szenved Dulin Metta – Az orvosok sem tudják, mi állhat a háttérben

Nehezen indult az év az Ázsia Expressz sztárjának. Dulin Metta január óta küzd egy rejtélyes betegséggel, melynek okát az orvosok sem tudják pontosan megállapítani. A szőke bombázó most a Borsnak mesélt állapotáról.
A Kőgazdag Fiatalok sztárját január óta kínozzák könyörtelen fájdalmak. Orvosról orvosra jár, diagnózis azonban még mindig nem született. Dulin Metta megszólalt lapunknak és kendőzetlen őszinteséggel vallott a vele történtekről.
Nem indult egyszerűen ez az év nekem. Sajnos egészségügyi problémákkal kellett szembenéznem az év elején, ami egészen mostanáig tart. Február közepén azt gondoltam, hogy ennél rosszabb már nem lehet és durvább napok már nem jöhetnek, de sajnos mindig vannak még nehezebb napok. Ödémásodással és rohamokkal küzdök
– mesélte az egykori Ázsia Expressz versenyző.
Dulin Metta már számtalan vizsgálaton esett át, egyelőre azonban semelyik szakember nem bukkant rá a betegség eredetére.
„Ugyan javult a helyzet a februári állapotomhoz képest, de nem tudtam tőle teljesen megszabadulni.”
Hiába járok orvosról orvosra, voltam már nőgyógyásznál, immunológusnál, vesespecialistánál, tényleg gyakorlatilag mindent megjártam már, és egyszerűen nem találják meg az okát.
„Már majdhogynem ott tartunk, hogy minden orvos azt mondja: az egészség szobrát rólam lehetne mintázni, mert tökéletes a vérképem és megfelelően működik minden szervem. Most voltam veseultrahangon, és azt mondta a doktor úr, hogy bárcsak mindenkinek olyan lenne a veséje, mint az enyém, úgyhogy nem értem, miért nem találják az okát, hiszen valami mégis van. De nem adom fel, és járok a vizsgálatokra, remélem, hamarosan kiderül, mi a probléma” – vallotta a Borsnak a TV2 sztárja.
A Nagy Ő korábbi szereplője a tudomány mellett spirituális vonalon is megközelíti állapotát. Dulin Metta hisz abban, hogy a betegségek mögött lelki problémák húzódnak meg, ezért már fontolgatja, hogy ellátogat egy látóhoz, hátha választ ad a kérdéseire.
Abszolút azt gondolom, hogy a testi betegségeknek egy része biztosan lelki problémákból fakad. Megpróbáltam e tekintetben is megvizsgálni ezt a dolgot, illetve éveken át folyamatosan jártam pszichológushoz, akivel nagyon komolyan dolgoztunk azon, hogy az én lelki sérüléseim begyógyuljanak. Úgyhogy valamiért most nem találom a lelkemben ennek az okát, de már gondolkoztam ezen is, hogy el kéne mennem egy látóhoz, és megkérdezni őt arról, hogy mégis mit ártottam az univerzumnak, hogy 2026-ban egyelőre ennyire rosszul áll a szénám
– mondta némi humorral a szőke szépség, majd hozzátette, hogy bár hisz a lélek erejében, mégsem tud mindent a spiritualitással megmagyarázni.
„Én nem zárkózom el ezek elől a dolgok elől, viszont azt nem szeretem, amikor valaki mindenbe belelátja a természetfelettit. Az már nekem nagyon nem szimpatikus, de hiszem, hogy több a világ, mint amennyit a két szemünkkel látunk.”
Metta korábban Lakatos Leventével vágott bele az Ázsia Expressz versenyébe, amelyről azt is elárulta lapunknak, hogy bár élete egyik legizgalmasabb kalandját adta a TV2 népszerű műsora, mégis hálás, hogy nem az idei évadban kellett megmérettetnie magát.
Megmondom őszintén, hogy amikor láttam, hogy az idei versenyzők elindulnak az Ázsia Expresszbe, egy kicsit – a szó jó értelmében – irigykedtem, hiszen ez egy csodálatos kaland. Viszont utána jártam, hogy a világ mely részére mennek, és hát az a helyzet, hogy itt kőkeményen van olyan, hogy nulla fokok vannak, úgyhogy áldom az eget, hogy nekem az az évad jutott, amikor Indonéziában és Malajziában volt a forgatás, mert engem a hideg teljesen kikészít. Nagyon örülök, hogy nem kellett ott fagyoskodnom, és úgy stoppolnom, hogy lefagy a hüvelykujjam, és amikor már tényleg csak arra vágynék, hogy melegben legyek, akkor lehet, hogy még egy vagy két órát is állnom kell a hidegben, hogy egy fuvart szerezzek
– mesélte Metta.
