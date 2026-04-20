Komoly betegségben szenved Dulin Metta – Az orvosok sem tudják, mi állhat a háttérben

Nehezen indult az év az Ázsia Expressz sztárjának. Dulin Metta január óta küzd egy rejtélyes betegséggel, melynek okát az orvosok sem tudják pontosan megállapítani. A szőke bombázó most a Borsnak mesélt állapotáról.

Dulin Metta rettenetes fájdalmakat él át

A Kőgazdag Fiatalok sztárját január óta kínozzák könyörtelen fájdalmak. Orvosról orvosra jár, diagnózis azonban még mindig nem született. Dulin Metta megszólalt lapunknak és kendőzetlen őszinteséggel vallott a vele történtekről.

Nem indult egyszerűen ez az év nekem. Sajnos egészségügyi problémákkal kellett szembenéznem az év elején, ami egészen mostanáig tart. Február közepén azt gondoltam, hogy ennél rosszabb már nem lehet és durvább napok már nem jöhetnek, de sajnos mindig vannak még nehezebb napok. Ödémásodással és rohamokkal küzdök

– mesélte az egykori Ázsia Expressz versenyző.

Dulin Metta már számtalan vizsgálaton esett át, egyelőre azonban semelyik szakember nem bukkant rá a betegség eredetére.

„Ugyan javult a helyzet a februári állapotomhoz képest, de nem tudtam tőle teljesen megszabadulni.”

Hiába járok orvosról orvosra, voltam már nőgyógyásznál, immunológusnál, vesespecialistánál, tényleg gyakorlatilag mindent megjártam már, és egyszerűen nem találják meg az okát.

„Már majdhogynem ott tartunk, hogy minden orvos azt mondja: az egészség szobrát rólam lehetne mintázni, mert tökéletes a vérképem és megfelelően működik minden szervem. Most voltam veseultrahangon, és azt mondta a doktor úr, hogy bárcsak mindenkinek olyan lenne a veséje, mint az enyém, úgyhogy nem értem, miért nem találják az okát, hiszen valami mégis van. De nem adom fel, és járok a vizsgálatokra, remélem, hamarosan kiderül, mi a probléma” – vallotta a Borsnak a TV2 sztárja.

Jóshoz fordulna Dulin Metta betegsége miatt

A Nagy Ő korábbi szereplője a tudomány mellett spirituális vonalon is megközelíti állapotát. Dulin Metta hisz abban, hogy a betegségek mögött lelki problémák húzódnak meg, ezért már fontolgatja, hogy ellátogat egy látóhoz, hátha választ ad a kérdéseire.

Abszolút azt gondolom, hogy a testi betegségeknek egy része biztosan lelki problémákból fakad. Megpróbáltam e tekintetben is megvizsgálni ezt a dolgot, illetve éveken át folyamatosan jártam pszichológushoz, akivel nagyon komolyan dolgoztunk azon, hogy az én lelki sérüléseim begyógyuljanak. Úgyhogy valamiért most nem találom a lelkemben ennek az okát, de már gondolkoztam ezen is, hogy el kéne mennem egy látóhoz, és megkérdezni őt arról, hogy mégis mit ártottam az univerzumnak, hogy 2026-ban egyelőre ennyire rosszul áll a szénám

– mondta némi humorral a szőke szépség, majd hozzátette, hogy bár hisz a lélek erejében, mégsem tud mindent a spiritualitással megmagyarázni.