Nem akármilyen munkát talált magának Ambrus Attila: „A múltból nem lehet megélni, de lehet jól használni”

Ambrus Attila Viszkis rabló néven híresült el, élettörténetét és múltját aligha lenne olyan ember, aki ne ismerné Magyarországon. Börtönévei után aztán jó útra tért, mára hétköznapi életet él és sokat dolgozik. Ennyi idő után jócskán felülírta a róla alkotott sztereotípiákat és aki szeretne, mostanában történelmi tárlatvezetés során is találkozhat vele.

Ambrus Attila bűnügyi sétákat és tárlatvezetéseket tart

Ambrus Attila bűnügyi sétákat és tárlatvezetéseket tart

Ambrus Attila egyetlen percre sem tétlenkedik, gyakorlatilag minden idejét a munka teszi ki.

Sok önkormányzati megkeresésem van és nemrég Hollandiába is hívtak, hogy tartsak whiskey estet. A veszprémi várbörtönben tárlatvezetést tartok hamarosan, nagyon szépen átalakították, illetve a Budai Várban is tartok rendszeresen bűnügyi sétákat egy történész barátommal. Ezeken tulajdonképpen a 19. századtól napjainkig szoktuk ismert, vagy kevésbé ismert bűncselekmények történeteit elmesélni. Én szoktam egy kis párhuzamot is állítani a kilencvenes évekkel, hogy mi volt az akkori börtönökben és mi van most

- meséli Attila, majd hozzátette: ezeknek a tárlatvezetéseknek van némi történelmi áttekintése építészeti szempontból is, például, hogy hol volt a legrégebbi épület Budapesten és milyen célokra használták azokat, milyen bűncselekmények voltak ott. Az érdeklődés egyébként nagy, mint mondja, a 25 fős csoportok rendszeresen tele vannak. Mindezek mellett jól befutott a tavaly piacra dobott viszkis csokija és kávéja is, amin rengeteget dolgoztak és ez a végeredményen is meglátszik: igényes csomagolású, jó minőségű csokoládét kaphatunk, Jack Daniel’s whiskey-vel töltve.

Életrajzi filmje is új fejezetet nyithat

Az egykori jégkorongozó egy filmszerződést is magáénak tudhat, amelynek forgatókönyvét egy ismert amerikai hokikapus vállalta el, aki gyakorlatilag a Viszkis sztorija mentén szeretne egy hokis filmet készíteni. Bár egyelőre kérdéses, hogy nagyjátékfilm lesz belőle vagy Netflix-sorozat, egyelőre még keresik hozzá a többi befektetőt. Ambrus Attila egyetlen percre sem pihen, hiszen webáruháza folyamatosan működik, ahol kerámia termékeket árul. A kerámia művészetével egyébként éppen a börtönben ismerkedett meg, de azóta is szeretettel és alázattal űzi. Sőt, komolyabb megrendelései is vannak.

Nemrég Moszkvában is jártam, mert van rá esély, hogy a könyvemnek ott is megveszik a jogait, aminek nagyon örülnék. Mindenesetre nagy sikerélmény volt, hogy egy olyan hölgy vásárolt tőlem három vázát is, aki a moszkvai Puskin Múzeum igazgatója, amely a világ egyik legnagyobb képgyűjteményét őrzi. Ez egy nagy megtiszteltetés volt nekem.

Ambrus Attila gyerekei mellett önkormányzati gyerekekkel is sokat foglalkozik, hamarosan Cibakházára is ellátogat, ilyenkor elviszi a saját korongozó gépét és a gyerekekkel készít valamilyen kerámia terméket.