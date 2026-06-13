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A kamerák előtt sírta el magát Ronaldo karjaiban a világhírű modell

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 11:55
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Hosszú éveket várt erre Celine, akit millió követnek. Cistiano Ronaldo még mindig a foci-vb legnagyobb sztárja.

Hatodik világbajnokságán vesz részt Cristiano Ronaldo, a portugálok csatára 41 évesen is a foci-vb ikonikus alakja. Lehet, hogy már nincs a csúcson, mégis megkerülhetetlen alakja a sportágnak immár 23 esztendeje. Most egy világhírű influenszer álmát váltotta valóra.

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Cristiano Ronaldo aranyéremért jött a foci-vb-re Fotó: NurPhoto

Celine Dept a YouTube és a TikTok számra készít tartalmakat, az instagramon már 6 millióan követik. Világhírű focistákkal találkozhatott már, de Ronaldóba még sosem botlott bele. Most ez is megtörtént, Celine a kamerák előtt sírta el magát Ronaldo karjaiban.

Nem tudom elhinni, hogy ez valóban megtörtént. Találkoztam ma példaképemmel, Cristiano Ronaldóval. Nagy hatással volt rám nem csak a foci szeretetében, hanem motivált, erőt adott, hogy higgyek magamban, dolgozzak keményen

- írta közösségi oldalán Celine.

Foci-vb: Ronaldónak már csak ez hiányzik

Cristiano Ronaldo hatodszor szerepel labdarúgó-világbajnokságon, ez az egyetlen trófea, melyet sosem nyert még. Idén ez a cél. Portugália jövő szerdán Kongó ellen kezdi meg a tornát.

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