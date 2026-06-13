A kamerák előtt sírta el magát Ronaldo karjaiban a világhírű modell

Hatodik világbajnokságán vesz részt Cristiano Ronaldo, a portugálok csatára 41 évesen is a foci-vb ikonikus alakja. Lehet, hogy már nincs a csúcson, mégis megkerülhetetlen alakja a sportágnak immár 23 esztendeje. Most egy világhírű influenszer álmát váltotta valóra.
Celine Dept a YouTube és a TikTok számra készít tartalmakat, az instagramon már 6 millióan követik. Világhírű focistákkal találkozhatott már, de Ronaldóba még sosem botlott bele. Most ez is megtörtént, Celine a kamerák előtt sírta el magát Ronaldo karjaiban.
Nem tudom elhinni, hogy ez valóban megtörtént. Találkoztam ma példaképemmel, Cristiano Ronaldóval. Nagy hatással volt rám nem csak a foci szeretetében, hanem motivált, erőt adott, hogy higgyek magamban, dolgozzak keményen
- írta közösségi oldalán Celine.
Cristiano Ronaldo hatodszor szerepel labdarúgó-világbajnokságon, ez az egyetlen trófea, melyet sosem nyert még. Idén ez a cél. Portugália jövő szerdán Kongó ellen kezdi meg a tornát.
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