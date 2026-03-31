"Remegett a kezem! – Könnyek és taps a Király előtt tisztelgő gálán: Zámbó Krisztián leénekelte a csillagokat

Az idei gálakoncert valódi mérföldkőhöz érkezett, hiszen negyedszázada történt meg az a veszteség, amely örökre megváltoztatta a magyar könnyűzenét. A csepeli helyszín zsúfolásig megtelt, a közönség pedig együtt emlékezett és énekelt a fellépőkkel. A gálakoncertet Zámbó Krisztián nyitotta, akivel az eseményen a Bors beszélgetett.

Zámbó Krisztián egy gyermekkórussal és zenekarral kiegészülve lépett a színpadra (Fotó: Török Gergő)

Zámbó Krisztián: „A magyar emberek igazi vallásos himnusza”

Zámbó Jimmy emlékkoncert idén is méltó módon idézte fel az ikonikus énekes örökségét a CSMO Művelődési Ház színháztermében. A színpadon órákon át egymást váltották a profi és sokszor megható produkciók, miközben a háttérben személyes történetek és érzelmek is felszínre kerültek. Az est nyitányát Zámbó Jimmy fia adta, aki egy igazán különleges dallal lépett színpadra. A „Nézz le rám, ó Istenem!” című számot gyerekkórus kíséretében adta elő Zámbó Krisztián, ami még intimebbé és meghatóbbá tette a pillanatot. A nézőtéren Zámbó Krisztián barátnője, Takács Zsuzsi az első sorból izgatottan figyelte minden mozdulatát, majd a dal végére láthatóan megkönnyebbült és büszkén tapsolt.

Igazságszerint ezt a dalt soha nem választottam volna, nem is szoktam énekelni. Tipikus Zámbó Jimmy dal, édesapám dala. Nagyon szívhez szóló, ugyanakkor nagyon nehéz dal. De kaptam egy felkérést, hogy egy gyerekkórus szeretné velem ezt elénekelni és erre egyértelműen igent kellett mondani

– mesélte Zámbó Krisztián a fellépés után a Borsnak. Hozzátette:

Remegett a kezem az éneklés közben, de sikerült nagyon átélnem ezt a dalt. Számomra ez egy csodálatosan szép költemény. A „Nézz le rám, ó Istenem!” szerintem Magyaroroszág legszebb himnusza. Ha nem édesapám énekelte volna, ez lenne a magyar emberek igazi vallásos himnusza, ami ráadásul szól a határon túli testvéreinknek is.

Úgy gondolja, édesapja dalainak határokon és generációkon átívelő hatása tagadhatatlan (Fotó: Mediaworks Archív)

Díjjal is kitüntették Jimmy egyik pályatársát

Az est számtalan kiemelkedő pillanatot tartogatott, ilyen volt többek között, amikor Gergely Róbert átvehette a Zámbó Jimmy Emlékdíjat.

A színpadra az est során több tucat fellépő érkezett, többek között Peter Srámek, Nagy Feró, Ádám Attila és Galambos Lajos is fellépett, mindannyian hozzájárulva ahhoz, hogy a közönség újra átélhesse a Király dalainak varázsát. Zámbó Jimmy halála 25 évvel ezelőtt, január 2-án következett be, de emléke és zenei öröksége ma is él. Az este ismét bebizonyította: a Király dalai és szellemisége generációkat köt össze, és még hosszú ideig velünk marad.