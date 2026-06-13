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Pillantás a kulisszák mögé: így érkezett meg Orbán Viktor a Fidesz-kongresszusra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kongresszus
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 11:20
Fidesz KongresszusFideszOrbán Viktor
A június 13-ai Fidesz-kongresszus előtti pillanatokban osztott meg videót Orbán Viktor.

Jelenleg is zajlik a Fidesz tisztújító kongresszusa a Budapest Kongresszusi Központban, melyről Orbán Viktor "Na, húzzunk bele! Kezdünk" üzenettel tett ki kulisszák mögé bepillantást engedő képsorokat. A felvételből többek közt kiderül: hatalmas tapssal fogadták az egybegyűltek a pártelnököt.

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