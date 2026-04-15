„Újratanultam járni!” - Így van a balesete után Zámbó Krisztián kedvese

A januári balesete után műtét várt Takács Zsuzskára, akinek kilenc hétig kellett gipszet hordania. A korábbi élsportolónak nagy érvágás volt, hogy nem mozoghatott és nem járhatott le az edzőterembe. Most viszont úgy tűnik, hogy Zámbó Krisztián párja a háta mögött tudhatja a balesetet és visszatérhet megszokott életéhez. Jövő héten pedig már közös utazásra készülnek, mivel Krisztián márciusi szülinapját még csak most lesz alkalmuk rendesen megünnepelni.

Zámbó Krisztián kedvesét megviselte az elmúlt időszak

Takács Zsuzska Instagramján újságolta el követőinek először, hogy túl van a hat hetes kontrollon. Lapunk megkeresésére a modell minden részletet elárult a tegnapi vizsgálatról.

Szerencsére, ha nincs több panaszom, akkor nem kell visszamennem a doktor úrhoz. Nagyon megnyugodtam, mivel csináltak egy teljes röntgent a bokámról és a térdemről is, tehát a törést, a szalagszakadást és a csavar helyét is megvizsgálták. Abból az esetből szerencsém volt, hogy már a csavar is kikerült

– kezdte a Borsnak Takács Zsuzska.

Bár a gipsz már korábban lekerült és úgy tűnik, hogy minden rendben, de innentől is sok munka lesz, amíg százszázalékos állapotú lesz a korábbi élsportoló. „A gyógytornát még keményen űzöm, még kaptam tíz alkalmat. Sokáig nem használhattam a lábamat, mivel idézőjelesen kilenc hétig gipszben voltam, így nagyon bemerevedett a bokám. A járást újratanultam, meg még tanulom is. Azért a fotózásokra már fel-fel kerül a magassarkú is. Illetve ma is megyünk az edzőterembe, ahol vannak olyan eszközök, amiket a gyógytornán is használok” - mesélte Zámbó Krisztián kedvese.

Visszanyerte erejét Takács Zsuzska

Nagyon hiányzott az életemből a sportolás és nekünk az egyik kedvenc kikapcsolódásunk kettesben, ha lemehetünk az edzőterembe. Szaunázunk és úszunk is és nagyon vártam már, hogy újra eljöjjön ez az időszak

– osztotta meg lapunkkal a modell.

Zámbó Krisztiánnak márciusban volt a születésnapja, ám akkor még nem tudták rendesen megünnepelni. Most viszont ennek is eljött az ideje. „Eddig számomra a wellness ki volt lőve, így halogattuk folyamatosan, de jövő hétre már lefoglaltuk a szállást is. Már nagyon izgatott vagyok, pakolom szét a dobozokat, veszem elő a báli ruháimat, úgyhogy most kiélem magam. Már régóta szerettem volna eljutni az Andrássy Kúriába és Krisztián olyan gavallér, hogy hiába az ő szülinapja van, de oda visz, ahova én szeretnék menni” - tette hozzá viccesen Takács Zsuzska.