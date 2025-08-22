Elolvadsz: megmutatta újszülött kisfiát VV Seherezádé

Sziasztok! Szeretnék bemutatkozni. Kultsár Noah Liam vagyok, Anya &Apa legnagyobb boldogsága. Augusztus 14-én este érkeztem meg, pontosan egy hete. Anyának nem volt könnyű dolga a szüléssel, de erről hagyom majd őt mesélni Nektek. Ne haragudjatok, hogy anyu most picit el volt tűnve, de minden energiáját rám fordította az elmúlt pár napban, arra összpontosított, hogy kialakuljon neki a rutin & összeszokjunk. Na de képzeljétek, Anya és Apa kiválasztotta a kedvenc képeit rólam, és úgy döntöttek, megmutatjuk Nektek, mert nagyon büszkék és nagyon szerelmesek belém. Puszi Pacsi Mindenkinek, Noah Liam