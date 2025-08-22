UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Menyhért, Mirjam névnapja

Elolvadsz: megmutatta újszülött kisfiát VV Seherezádé

VV Seherezádé
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 09:40
Ennél cukibbat ma már nem látsz!
Ahogy arról lapunk is beszámolt, világra jött Kultsár Vivien, avagy ismertebb nevén VV Seherezádé kisfia, aki a Kultsár Noah Liam nevet kapta. Az egykori villalakó és férje korábban egy videóban tudatta az örömhírt, nemrég pedig egy ennivalóan édes fotósorozatot osztottak meg az újszülöttről - szúrta ki a Ripost.

vv seherezade-01-BS
Megmutatta kisfiát VV Seherezádé / Fotó:  Mediaworks Archívum

Sziasztok! Szeretnék bemutatkozni. Kultsár Noah Liam vagyok, Anya &Apa legnagyobb boldogsága. Augusztus 14-én este érkeztem meg, pontosan egy hete. Anyának nem volt könnyű dolga a szüléssel, de erről hagyom majd őt mesélni Nektek. Ne haragudjatok, hogy anyu most picit el volt tűnve, de minden energiáját rám fordította az elmúlt pár napban, arra összpontosított, hogy kialakuljon neki a rutin & összeszokjunk. Na de képzeljétek, Anya és Apa kiválasztotta a kedvenc képeit rólam, és úgy döntöttek, megmutatjuk Nektek, mert nagyon büszkék és nagyon szerelmesek belém. Puszi Pacsi Mindenkinek, Noah Liam

- olvasható a képeket tartalma Instagram-posztban.

Mutatjuk is a bűbájos felvételeket!

 

