Elolvadsz: megmutatta újszülött kisfiát VV Seherezádé

Ahogy arról lapunk is beszámolt, világra jött Kultsár Vivien, avagy ismertebb nevén VV Seherezádé kisfia, aki a Kultsár Noah Liam nevet kapta. Az egykori villalakó és férje korábban egy videóban tudatta az örömhírt, nemrég pedig egy ennivalóan édes fotósorozatot osztottak meg az újszülöttről - szúrta ki a Ripost.
Sziasztok! Szeretnék bemutatkozni. Kultsár Noah Liam vagyok, Anya &Apa legnagyobb boldogsága. Augusztus 14-én este érkeztem meg, pontosan egy hete. Anyának nem volt könnyű dolga a szüléssel, de erről hagyom majd őt mesélni Nektek. Ne haragudjatok, hogy anyu most picit el volt tűnve, de minden energiáját rám fordította az elmúlt pár napban, arra összpontosított, hogy kialakuljon neki a rutin & összeszokjunk. Na de képzeljétek, Anya és Apa kiválasztotta a kedvenc képeit rólam, és úgy döntöttek, megmutatjuk Nektek, mert nagyon büszkék és nagyon szerelmesek belém. Puszi Pacsi Mindenkinek, Noah Liam
- olvasható a képeket tartalma Instagram-posztban.
Mutatjuk is a bűbájos felvételeket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.