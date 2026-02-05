„Cipeli más végre azt a keresztet, ami a volt párom” – Völgyi Zsuzsi kemény üzenetet küldött az exének

A Romantic új videoklipjének forgatásán nemcsak zenéről, hanem nagyon is személyes témákról is szó esett. Völgyi Zsuzsi úgy érzi, maga mögött hagyta a tavalyi szakítást és ma már szingli anyaként határozottan, önazonosan és felszabadultan tekint előre.

Völgyi Zsuzsi úgy érzi, hogy szingli anyaként megtalálja az egyensúlyt az életében (Fotó: Mediaworks archív)

Völgyi Zsuzsi: „A szinglik csodálatos életét élem”

Völgyi Zsuzsi életében a tavalyi év mélypontjai közé tartozott a szakítás is, amelyről az énekesnő most meglepően élesen fogalmazott. Nem próbálta szépíteni a helyzetet, sőt, egyenesen üzent volt párjának.

Én a szinglik csodálatos életét élem, jól is érzem magam ebben a státuszban. A Jóisten mindig levesz egy keresztet, amiről azt akarja, hogy ne cipeld, és átrakja másra. Megkönnyebbültem, nem az én vállamon van végre ez a teher, cipeli más végre azt a keresztet, ami a volt párom. Hála Istennek, hogy már máson van

– mondta nevetve, de határozott éllel a hangjában. Völgyi Zsuzsi párja tehát már a múlté, az énekesnő úgy érzi, hogy el tudta engedni, le tudta zárni azt a történetet – esze ágában sincs visszanézni. A szabadságot, a lelki nyugalmat és az önállóságot sokkal többre értékeli, mint egy rosszul működő kapcsolatot. Mint mondja, most érzi először igazán, hogy levegőhöz jutott.

A kemény üzenet után azonban a beszélgetés más irányt is vett. Zsuzsi a mindennapjairól mesélt, amelyek tele vannak feladatokkal és örömökkel.

Nincs bennem hiányérzet. Be vagyok táblázva, rohanok valahova, versenyt futok az idővel. Ott a gyerek, a rádió, a zenekar… este úgy esem be az ágyba, teljesen kifacsarva.

A szingli anyaság számára nem teher, hanem egy új életszakasz, amit tudatosan él meg.

Völgyi Zsuzsi Romantic együttesbe vetett hite töretlen (Fotó: Gáll Regina)

Úgy érzi, sikeres év vár rá

Közben a zene sem szorult háttérbe: a Romantic együttes gőzerővel dolgozik.

Borzasztó, hogy beégett az emberek tudatába, hogy mi már nem vagyunk. Volt 5–6 év régen, amit kihagytunk, de mi aktívan zenélünk 2015 óta. Koncertezünk, alkotunk, készülünk új dalokkal

– mesélte, miközben azt is elárulta, hogy idén Amerikába is eljutnak az együttessel.

Zsuzsi szerint az idei év már róla és az építkezésről szól. Ez az év csomó jó dolgot hoz majd nekem. A Romantic mellett van más karrierem is, érzem, hogy egyéni sikereim is lesznek. A szerelem kérdésében pedig óvatosabb, mint valaha: nem zárkózik el, de csak akkor nyit majd, ha valóban méltó ember kopogtat.