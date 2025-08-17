Völgyi Zsuzsi elárulta, hány kilót vesztett melleiből

A hazai sztárvilágban sok nő tetetett be implantátumot kebleibe, hogy szebb legyen a dekoltázsuk, nőiesebbnek érezzék magukat. De, hogy valaki mellkisebbítő műtétre vállalkozzon, mint Völgyi Zsuzsi, az nagyon ritka. De a Sztárban Sztár All Stars versenyzőjének már komoly gondot okoztak a súlyos ikrek, sőt már egészségügyi problémái is adódtak, ezért döntött már másodjára a kisebbítő operáció mellett.

Völgyi Zsuzsi mellkisebbítő műtéte után sem lehet panasz a dekoltázsára (Fotó: Bors)

Völgyi Zsuzsi: 2, 5 kilóval lettek könnyebbek a melleim!

Mint ahogy arról a Bors is írt: nemrég mellkisebbítő műtéten esett át a Romantic sztárja. Völgyi Zsuzsi énekesnő 23 éves korábban egyszer már vetetett le kebleiből, de most újra szükségét érezte.

– Természetesen nem esztétikai oka volt az operációnak – mondta a Borsnak a Sztárban Sztár All Stars versenyzője.

Nem arról volt szó, hogy kipöndörgettem a melltartóból, mint egy lángost és leesett a térdemig. Hanem arról van szó, hogy már kezdett például púposodni a hátam, sőt, volt olyan, hogy azt éreztem, zsibbad az ujjam. De olyan is volt, hogy tusolás közben nyúltam le a tusfürdőért és random becsípődött a hátamban egy ideg. Volt, hogy nagyon fájt a hátam, egyszerűen már nem bírtam. De szerencsére így sem lettek kicsik, mert azt beszéltük meg a dokival, hogy a C kosarat megtartjuk. Ez ahhoz képest, ami volt, már egy emberi méret. Most elárulom, 2, 5 kilóval lettek könnyebbek a melleim! Megkönnyebbült a testem, megszűnt minden tünetem, minden fájdalmam, de még mindig a gyógyulás útján járok!

Völgyi Zsuzsi párja nélkül vészeli át a műtét utáni gyógyulást (Fotó: TV2)

Szakított párjával

A Romantic énekesnője azt mondja, a korábbi műtétje után volt ideje pihenni, kímélni magát, de erre most nincs lehetősége, ugyanis újra szingli.