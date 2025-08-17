Völgyi Zsuzsi elárulta, hány kilót vesztett melleiből

A hazai sztárvilágban sok nő tetetett be implantátumot kebleibe, hogy szebb legyen a dekoltázsuk, nőiesebbnek érezzék magukat. De, hogy valaki mellkisebbítő műtétre vállalkozzon, mint Völgyi Zsuzsi, az nagyon ritka. De a Sztárban Sztár All Stars versenyzőjének már komoly gondot okoztak a súlyos ikrek, sőt már egészségügyi problémái is adódtak, ezért döntött már másodjára a kisebbítő operáció mellett.
Mint ahogy arról a Bors is írt: nemrég mellkisebbítő műtéten esett át a Romantic sztárja. Völgyi Zsuzsi énekesnő 23 éves korábban egyszer már vetetett le kebleiből, de most újra szükségét érezte.
– Természetesen nem esztétikai oka volt az operációnak – mondta a Borsnak a Sztárban Sztár All Stars versenyzője.
Nem arról volt szó, hogy kipöndörgettem a melltartóból, mint egy lángost és leesett a térdemig. Hanem arról van szó, hogy már kezdett például púposodni a hátam, sőt, volt olyan, hogy azt éreztem, zsibbad az ujjam. De olyan is volt, hogy tusolás közben nyúltam le a tusfürdőért és random becsípődött a hátamban egy ideg. Volt, hogy nagyon fájt a hátam, egyszerűen már nem bírtam. De szerencsére így sem lettek kicsik, mert azt beszéltük meg a dokival, hogy a C kosarat megtartjuk. Ez ahhoz képest, ami volt, már egy emberi méret. Most elárulom, 2, 5 kilóval lettek könnyebbek a melleim! Megkönnyebbült a testem, megszűnt minden tünetem, minden fájdalmam, de még mindig a gyógyulás útján járok!
A Romantic énekesnője azt mondja, a korábbi műtétje után volt ideje pihenni, kímélni magát, de erre most nincs lehetősége, ugyanis újra szingli.
Most dolgozom, mellette ott a lányom, közben házfelújítás zajlik és még csak kicsit több, mint két hete volt a műtét. Még mindig kompressziós melltartót kell hordjak, de a legelején nem vezethettem, nem emelhettem, még most is vigyázni kell. Ráadásul ugye az operáció előtt szakítottunk Tomival, tehát egyedül maradtam a gondjaimmal.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.