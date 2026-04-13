Cukibomba robbant: Vasvári Vivien videójától elolvadt az internet

Igazi szívmelengető pillanatokat osztott meg követőivel Vasvári Vivien, a sztár két legkisebb gyermekéről tett közzé egy tündéri videót, amitől szó szerint elolvadtak a rajongók.

Vasvári Vivien érzelmes posztban beszélt az anyaságról

A felvételen a kicsik önfeledten nevetnek, egymásra néznek, és egyszerűen csak élvezik egymás társaságát, Vivien pedig nem is titkolta, mennyire meghatódott. Elárulta, hogy számára az anyaság jelenti a legnagyobb boldogságot az életben, és minden egyes ilyen pillanatért végtelen hálát érez.

Olyan csodálatosak együtt, ahogy nevetnek, ahogy egymásra néznek, ahogy egyszerűen csak léteznek… és én csak állok, nézem őket, és végtelen hálát érzek, hogy 4 csodálatos gyermek anyukája lehetek.

A posztban őszintén mesélt arról is, milyen a mindennapi élet négygyermekes anyukaként: a kicsik gyakran ott ülnek a konyhapulton, miközben főz, vagy éppen a csípőjén „utaznak”, miközben intézi a teendőit és persze mindenhová követik, hiszen számukra ő jelenti az egész világot.

A megható vallomás végén azonban egy még erősebb gondolatot osztott meg, bár a gyerekei így tekintenek rá, valójában számára ők jelentik a mindent. Minden ölelésükben biztonságot, minden mosolyukban tiszta boldogságot talál. A boldog családi idillben férje, Bodnár Zsigmond is osztozik és az Instagram-posztjából úgy tűnik, hogy Vivien élete most teljesebb, mint valaha.